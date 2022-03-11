王毅：不斷升級對俄制裁將衝擊全球金融、能源、糧食

大陸國務委員兼外長王毅10日與義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）視訊會晤時表示，制裁解決不了問題，還會製造出新的問題。他警告，不斷升級對俄羅斯的制裁，將對全球金融、能源、糧食、交通、供應鏈等各方面造成嚴重衝擊，損害疫情下的世界經濟復甦和各國的民生。

他呼籲，形勢越複雜，越需要冷靜考慮採取的行動是不是有利於推動和談，是不是有利於爭取和平。

根據大陸外交部網站消息，王毅10日分別與義大利和法國外長舉行視訊會晤。在與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會晤時，王毅也說，中方一貫主張慎用制裁，反對沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。

他指出，世界各國已是不可分割的共同體，在全球經濟復甦乏力情況下，無限制的制裁將破壞國際產業鏈、供應鏈穩定，加劇糧食、能源危機，傷及各國民生。各方應冷靜下來，多做有利於緩和局勢、防止激化矛盾的事情。

在與義大利外長會晤時，王毅強調，烏克蘭危機的背後是歐洲安全問題，歐洲國家應根據安全不可分割原則，在迄今達成協議的基礎上，同俄方進行深入、全面探討，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。

王毅表示，俄烏會談已進行三輪，盡管雙方立場仍有很大落差，但談判是實現停火止戰的唯一可行途徑。中國將繼續以自己的方式為緩和局勢、謀求和平作出努力，並願同各方協商推動安理會就避免出現人道主義危機達成共識。

他指出，大陸國家主席習近平日前與法德領導人舉行視訊會晤，明確指出各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

王毅稱，習近平提出的這「四個應該」是中方關於烏克蘭問題的最權威立場。中方將秉持上述基本立場，同各方加強溝通協調，為勸和促談繼續發揮建設性作用。