王毅：不斷升級對俄制裁將衝擊全球金融、能源、糧食
大陸國務委員兼外長王毅10日與義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）視訊會晤時表示，制裁解決不了問題，還會製造出新的問題。他警告，不斷升級對俄羅斯的制裁，將對全球金融、能源、糧食、交通、供應鏈等各方面造成嚴重衝擊，損害疫情下的世界經濟復甦和各國的民生。
他呼籲，形勢越複雜，越需要冷靜考慮採取的行動是不是有利於推動和談，是不是有利於爭取和平。
根據大陸外交部網站消息，王毅10日分別與義大利和法國外長舉行視訊會晤。在與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會晤時，王毅也說，中方一貫主張慎用制裁，反對沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。
他指出，世界各國已是不可分割的共同體，在全球經濟復甦乏力情況下，無限制的制裁將破壞國際產業鏈、供應鏈穩定，加劇糧食、能源危機，傷及各國民生。各方應冷靜下來，多做有利於緩和局勢、防止激化矛盾的事情。
在與義大利外長會晤時，王毅強調，烏克蘭危機的背後是歐洲安全問題，歐洲國家應根據安全不可分割原則，在迄今達成協議的基礎上，同俄方進行深入、全面探討，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲的長治久安。
王毅表示，俄烏會談已進行三輪，盡管雙方立場仍有很大落差，但談判是實現停火止戰的唯一可行途徑。中國將繼續以自己的方式為緩和局勢、謀求和平作出努力，並願同各方協商推動安理會就避免出現人道主義危機達成共識。
他指出，大陸國家主席習近平日前與法德領導人舉行視訊會晤，明確指出各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。
王毅稱，習近平提出的這「四個應該」是中方關於烏克蘭問題的最權威立場。中方將秉持上述基本立場，同各方加強溝通協調，為勸和促談繼續發揮建設性作用。
在與法國外長會晤時王毅指出，俄烏已進行三輪談判，雖然雙方仍有明顯分歧，但每談一次，分歧就減少一分，和平的希望就增加一分，停火止戰的目標也就能前進一步。中方希望國際社會繼續鼓勵和支持俄烏談判並為此創造必要環境和條件。
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