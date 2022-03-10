張志軍指九二共識是定海神針 陸委會：自我宣傳麻痺

大陸全國人大常委會委員、海協會會長張志軍稱，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或翻篇，始終是改善及發展兩岸關係的「定海神針」。對此，陸委會10日表示，「台灣民眾從未認同，我方不承認也不接受中方的『一個中國』原則。」

大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告涉台部分再次提出，「堅持一個中國原則和『九二共識』」；大陸中央人民廣播電視台廈門節目製作室微信公眾號「看台海」9日則發布張志軍專訪，重申「九二共識」對兩岸關係的重要意義。

對此，陸委會副主委邱垂正於10日舉行的例行記者會上表示，兩會期間都有人提出有關涉台部分的談話，有關涉台報告的部分千篇一律，提出來的主張和倡議，我們常常認為他是自我宣傳麻痺甚至是自欺欺人，台灣民眾從未認同，我方不承認也不接受中方「一個中國」原則，中共所界定的九二共識完全否定中華民國的存在」，台灣民眾對於北京當局所界定的「一個中國」原則的九二共識，也都表示反對與疑慮。

陸委會強調，任何背離中華民國是主權國家，或者阻礙台灣與世界各國交往的說法，或對於台灣進行政經脅迫的行徑，這些都早已被我們台灣社會的主流民意及國際社會普遍的關切與質疑，呼籲中共當局應正確判斷情勢，停止對台威嚇施壓，方有助於開展兩岸關係的良性互動，目前中共兩會還在持續召開，有關涉台的言論及對兩岸關係的影響，都會持續密注。

另一方面，大陸國防部發言人吳謙警告，「美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬」，「對於台獨分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。」

對此，邱垂正回應，中共始終不放棄武力犯台，持續對台軍事威嚇與挑釁，並積極對外擴張，這才是造成台海區域緊張的根本因素，也引起了國際社會普遍高度關切。中共當局應認清問題的根源，停止對台軍事恫嚇行徑而非歸責台灣、美日，台灣也將持續以美日在內的國際社會共同合作，以維護台海區域和平的穩定。