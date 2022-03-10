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尹錫悅當選南韓總統 趙立堅：中方祝賀

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

南韓國民力量黨候選人尹錫悅當選新任總統，中國大陸外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會回應稱，中方對尹錫悅當選南韓新一屆總統表示祝賀，中韓兩國是搬不走的鄰居，也是相互離不開的重要合作夥伴。

據環球網報導，趙立堅表示，今年是中韓建交30周年，30年來中韓關係實現快速發展，給兩國和兩國人民帶來了實實在在的利益，也為促進地區和平與發展作出了積極貢獻。中方願同韓方共同努力，以建交30周年為契機，推動兩國關係健康穩定發展，更好地造福兩國人民。

報導提到，這次南韓大選，由於主要候選人在對外政策特別是對中政策方面態度截然不同，新政府上台後的對中政策受到矚目。

南韓對中關係會生變嗎？遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，中國是南韓重要的戰略合作夥伴和經濟合作夥伴，在中美競爭的情況下，南韓繼續採取「不選邊站」的策略，最符合自身利益，既沒有與美國關係破裂，也在與中國不斷加強合作，這種情況對南韓是有利的。南韓只有在維護自身政治利益和經濟利益情況下，制定符合自己的外交政策，才符合未來的發展方向。

呂超並指，候選人在競選環境下發表的言論，並不代表實際的施政主張，他不認為尹錫悅一旦當選就會導致對中關係大倒退。中韓建交30年以來，兩國經濟互惠、政治互信的局面已經形成。

南韓 尹錫悅

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