陸政協委員指解決台灣問題成進行式 陸委會嗆獨斷霸道

大陸國務院總理李克強在政府工作報告中稱「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，大陸全國政協委員認為，代表解決台灣問題正「進入主動式、成為進行時」。陸委會10日對此批評，「不論其名稱是所謂的方略或其他，都只是充滿各式的謬論與欺騙，而所謂主動、進行式的說法更突顯中共獨斷霸道的思維。」

陸委會副主委邱垂正於10日的例行記者會上指出，中共近期在兩會期間藉由媒體和學者闡述等方式，對外釋出所謂「對台總體方略」等可能內涵，其中內容多屬於中共過去對台政策主張與立場，企圖形塑為中共二十大對台統一部屬的頂層依據。

他批評，「北京當局不願正視中華民國是主權國家，不論其名稱是所謂的方略或是其他，都只是充滿各式的謬論與欺騙，對兩岸關係的發展毫無助益，而所謂主動、進行式的說法更突顯中共獨斷霸道的思維。」

邱垂正強調，我政府兩岸政策始終一貫而堅定，不挑釁、不冒進，致力於維護兩岸關係和平穩定的現狀，堅定捍衛國家主權以及自由民主，台灣未來與發展只有台灣兩千三百萬人民有權決定，中共當局應該正視兩岸現實及台灣民意四個堅持的堅定立場，也就是堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的未來，應遵循全體台灣人民的意志，這四個堅定立場，才是改善兩岸關係的根本之道。