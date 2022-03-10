張五岳：兩岸關係已不同 但非北京今年重中之重議題

今年大陸全國兩會涉台議題成為外界關注焦點之一，淡江大學中國大陸研究所教授張五岳指出，雖然大陸國務院總理李克強在政府工作報告中提出「貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」，但他認為，現階段兩岸、台海議題仍非北京當局重中之重的議題，短期來看兩岸關係固然已經不同，但基本結構不會有很大的改變。

國策研究院10日舉辦「中共兩會與韓國總大選」座談會，張五岳在會上表示，從今年兩會大陸國家主席習近平到訪的每個團組所發表的談話來看，現階段兩岸、台海議題並非當前的重中之重。

他並表示，歷次中共重大對台政策及兩岸關係從來沒有一次是透過兩會期間政府工作報告來呈現。

張五岳指出，今年李克強的政府報告，確實談了幾個基本想法：第一，對台指導方針是「貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」，基本原則是堅持「一個中國」原則和九二共識，主要目標是堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力介入，從這角度來看主要目標當然是實現「祖國完全和平統一」，主要底線硬的一手是反對台獨外力；軟的一手包括民族偉大復興、融合發展等，這些相較過去一年固然有所差異，「但基本上與現行策略完全沒有差異可言」。

他分析，「新時代黨解決台灣問題總體方略」，這個用語從中共十九屆六中全會歷史決議文正式確立以來，無論國台辦發言人在例行記者會中、重要會議、大陸學者所寫文章，到今年2月中共對台工作會議都成為一貫目標。他說，從這些角度來看，也看不出明顯重大差別。

張五岳認為，目前初步來看，大陸對台政策在中共二十大會初步做出總體歸納，「應該是放在二十大的報告當中來呈現，而不是透過這樣一個兩會期間總理的政府報告來呈現。」

他預期，雖然中共二十大的對台政策會提出進一步的明確主張和看法，但應該不會出乎外界一般預料之外。張五岳說，歷次中共對台政策從來不是透過政府工作報告來呈現，也不是透過五年一度黨的報告來呈現，大部分重大政策新的主張代表性都是藉由「告台灣同胞書」這類場合來呈現。

他建議，從這個角度來看，台灣應關注大陸對台總體戰略為何、方略為何、強調的歷史使命為何、基本目標為何、自我自信為何、自身的主動權在哪裡等，「我相信兩岸關係短期固然會有不同的看法，但基本的結構性東西並沒有發生很大改變。」