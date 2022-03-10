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兩岸熱線能通？國安局長陳明通：線還在 有沒人接再說

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國家安全局長陳明通今天立法院表示，兩岸目前仍維持有溝通管道，電話「線還在」，至於對岸有沒有人接，「看情況再說」。圖／取自立法院直播
國家安全局長陳明通今天立法院表示，兩岸目前仍維持有溝通管道，電話「線還在」，至於對岸有沒有人接，「看情況再說」。圖／取自立法院直播

國家安全局長陳明通今天立法院表示，兩岸目前仍維持有溝通管道，電話「線還在」，至於對岸有沒有人接，「看情況再說」。

國防部、國安局今天在在立法院外交及國防委員會提出「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」報告，國民黨立委江啟臣質詢表示，他待過外島，96年台海危機，中共導彈打在台灣頭台灣尾，但當時研判可能會登陸的是金門、馬祖，因為拿下外島成本低、效應大，可切斷我戰略縱深，美國也無法來補給、介入，烏俄戰事某些狀況發展，國防部必須思考，他一想就讓他頭皮發麻。

邱國正回應表示，立委講到考慮這些狀況頭皮發麻，他從軍以來是「一路麻過來」，除了麻也有對策，中共犯台目的何在，是要佔領台灣，其實現在就有能力拿金門拿外島，但為什麼遲遲不作，因為要有把握，一次搞定，若搞不定，就會像現在俄羅斯、烏克蘭的戰事一樣。他說，作戰程序會變，打導彈、精準射擊、癱瘓不會變，但速度會加快，而且會同時發起，在射擊精準飛彈時，海空部隊已經出動了。

江啟臣進一步表示，烏俄開戰前，雙方高層曾希望溝通烏克蘭中立化問題，兩岸狀況也一樣，政治上瀕臨臨界點時，他詢問陳明通，兩岸目前有沒有熱線？溝通管道？戰爭一線間，必須有溝通管道避免不必要傷亡及衝突。

陳明通回應表示，他以前任職陸委會（主委）時，辦公桌上有一個電話，但他沒有打過。他說，通一定會通，至於有沒人接？陳明通說，那再說。現在線還在，看情況再說。國安局對陸沒有熱線，對友盟則有密切聯繫管道。

陳明通 國安局 俄烏戰爭

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