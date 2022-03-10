陸國防部：美日在台灣問題上鬧得越歡 大陸出手就越硬

大陸國防部發言人吳謙對台獨再度提出警告，並重申台灣問題純屬中國內政。吳謙說，「美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬」。他強調，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，「露頭就打」。

大陸國防部官網10日公布吳謙9日以十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團新聞發言人身分接受媒體採訪的問答內容，四個問答中的第四個就是關於台灣問題。

根據大陸國防部發布的新聞稿，第四個提問內容為：提請十三屆全國人大五次會議審議的政府工作報告指出，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉。據報導，民進黨當局頻頻炒作大陸軍機繞台飛行。美方再次售台武器，美議員、前政客接續竄訪台灣，美日還多次就涉台議題發表不負責任的言論。請問發言人有何評論？

吳謙回答稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。我們一貫堅持「和平統一、一國兩制」方針，願以最大誠意，盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不容忍「台獨」分裂勢力分裂祖國。解放軍有關演訓活動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。

他表示，民進黨當局上台以來，拒不承認「九二共識」，加緊進行「台獨」分裂活動，同時勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。這種行徑嚴重損害台灣同胞福祉，嚴重損害中華民族根本利益，是造成當前台海地區緊張動盪的根源。歷史證明，多行不義必自斃，搞「台獨」不過是蚍蜉撼樹，到最後只能是自取滅亡。

吳謙說，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美日試圖通過打「台灣牌」來實現其「以台制華」的政治圖謀，註定是難以成真的黃粱一夢。美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權和領土完整的行動就會出手越硬。必須指出，對於「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。

對於大陸今年國防費預算達到人民幣1兆4,760.81億元，較去年又成長7.1%。吳謙表示，增加的國防費主要用於四個方面：

一、按照軍隊建設「十四五」規劃安排，全力保障規劃任務推進落實，加快武器裝備現代化建設； 二、實施新時代人才強軍戰略，推動軍事人員能力素質、結構布局、開發管理全面轉型升級； 三、深化國防和軍隊改革，保障軍事政策制度等重大改革； 四、與大陸國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件，提高官兵生活福利待遇。

他強調，中國積極參加聯合國軍費透明制度，從2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。有些外部勢力炒作解放軍有所謂「隱形軍費」，是毫無根據的「天方夜譚」。

吳謙指出，與美國等軍事大國相比，中國國防費仍處於較低水平。中國的國防支出不論是占GDP的比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等都是比較低的。