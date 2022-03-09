汪洋於人大台灣團審議：台海「時、勢、義」始終在陸方

據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋9日上午參加十三屆全國人大五次會議台灣代表團審議，汪洋在該會發言再強調「時、勢、義」始終在中國大陸這一方。

汪洋指出，過去一年對台工作有為有效、穩中有進。當前世界百年變局加速演進，台海方向不確定不穩定性增多，「但時、勢、義始終在我們這一邊，我們有應對各種複雜局面的綜合實力和必勝信心。」

汪洋提到，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，樹牢底線思維，發揚鬥爭精神，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展。

汪洋強調，「兩岸同胞要把握歷史大勢，堅守民族大義，多謀增進同胞福祉之策，多做加強交流合作之事，多為促進心靈契合之舉，攜手共促祖國統一大業、民族復興偉業。」

事實上，去年汪洋參與台灣代表團審議時便曾提及，「台海形勢嚴峻複雜，風險挑戰不可低估，但主動權和主導權始終在中國大陸這邊。」

此前，汪洋在政協開幕會議上的工作報告罕見未提及涉台展望，而國務院總理李克強於人大的工作報告也僅重提「九二共識」等，引發諸多推論。