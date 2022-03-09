張志軍：不管台海局勢如何變遷 九二共識也不可能過時

今年適逢「九二共識」達成30週年，大陸國務院總理李克強今年政府工作報告涉台部分也再次明確提出，「堅持一個中國原則和九二共識」。大陸全國人大常委、海協會會長張志軍表示，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或者翻篇，始終是改善和發展兩岸關係的定海神針。

據「看台海」微信公眾號，張志軍表示，1992年海協會和台灣海基會經由香港會談，以及其後函電的往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，這一共識後來被稱為「九二共識」。 「九二共識」的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，體現了求同存異的政治智慧，確認兩岸協商的政治基礎，為海協、海基兩會開展協商並取得成果提供了必要前提。

其後，「九二共識」從海協、海基兩會制度化協商的政治基礎，逐漸發展為國共兩黨交往以及兩岸關係和平發展共同政治基礎的重要組成部分。 「九二共識」對於兩岸建立互信，開展對話協商，推動兩岸關係和平發展發揮不可替代的重要作用。

張志軍指出，「九二共識」為什麼重要，它的核心意涵是什麼？那就是它強調「兩岸同屬一個中國」，它是對兩岸關係性質的一個最重要的認定。兩岸不是「兩個國家」、「一中一台」，而是一個國家。

張志軍強調，30年來兩岸關係發展歷程，從正反兩個方面充分證明「九二共識」攸關台海地區和平穩定和兩岸同胞的利益福祉，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或者翻篇，始終是改善和發展兩岸關係的定海神針，兩岸同胞應當倍加珍惜。

張志軍表示，這次兩會政府工作報告的涉台部分雖然文字不長，但是清晰闡明了對台工作的大政方針、基本原則、目標任務以及對廣大台灣同胞的殷切期望和號召。當李克強講到這一段的時候，全場響起熱烈的掌聲。這充分彰顯了大陸全國人民對粉碎「台獨」分裂圖謀和反對外部勢力干涉的堅定決心，也反映了全國人民推進兩岸關係和平發展，實現祖國統一的熱切期盼，這是推動對台工作的強大動力。

張志軍強調，要堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉。同時不斷完善同台灣同胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策措施，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多的便利條件。要大力支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設海峽兩岸融合發展示範區。總之，要通過一系列有力措施，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程。