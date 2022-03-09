駁陸委會 大陸海協會長：「九二共識」不可能翻篇

今年適逢「九二共識」達成30周年，大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告涉台部分也再次提出，「堅持一個中國原則和『九二共識』」。大陸全國人大常委會委員、海峽兩岸關係協會會長張志軍強調，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或者翻篇，始終是改善和發展兩岸關係的定海神針。

為回應前總統馬英九呼籲蔡政府，應回到原汁原味的「九二共識」以避戰，陸委會去年5月8日曾發布新聞稿稱，「歷史已經翻過一頁，我們認為已無須再討論『九二共識』的相關問題」。

大陸中央人民廣播電視台廈門節目製作室微信公眾號《看台海》9日則發布張志軍專訪，重申「九二共識」對兩岸關係的重要意義。

張志軍表示，1992年海協會和台灣海基會經由香港會談，以及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，這一共識後來被稱為「九二共識」。

張志軍說，「九二共識」的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，體現了求同存異的政治智慧，確認兩岸協商的政治基礎，為海協、海基兩會開展協商並取得成果提供了必要前提。

其後，「九二共識」從海協、海基兩會制度化協商的政治基礎，逐漸發展為國共兩黨交往以及兩岸關係和平發展共同政治基礎的重要組成部分。「九二共識」對於兩岸建立互信，開展對話協商，推動兩岸關係和平發展發揮不可替代的重要作用。

張志軍指出，「九二共識」之所以重要，是因其強調「兩岸同屬一個中國」，這是對兩岸關係性質最重要的認定。兩岸不是兩個「國家」、「一中一台」，而是一個國家。

他強調，30年來兩岸關係發展歷程，從正反兩個方面充分證明「九二共識」攸關台海地區和平穩定和兩岸同胞的利益福祉，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」都沒有、也不可能過時或者翻篇，始終是改善和發展兩岸關係的定海神針，兩岸同胞應當倍加珍惜。

張志軍稱，2016年民進黨上台後單方面否定「九二共識」，目的就是企圖改變「兩岸同屬一個中國」的法理和事實，改變兩岸關係和平發展的局面，這是兩岸關係陷入緊張動盪的根源。

張志軍表示，今年大陸政府工作報告涉台部分雖然文字不長，但清晰闡明了大陸對台工作的大政方針、基本原則、目標任務以及對廣大台灣同胞的殷切期望和號召。

他強調，大陸仍將不斷完善同台灣同胞分享發展機遇和落實同等待遇的政策措施，為台灣基層民眾、青年群體參與兩岸交流合作提供更多的便利條件。同時將大力支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設海峽兩岸融合發展示範區。

張志軍說，「總之，要通過一系列有力措施，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定推進祖國統一進程」。