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夏寶龍：「一國兩制」行得正確 50年後無須改變

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍。（取自央視新聞）
中國大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍。（取自央視新聞）

中國大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍9日會見港區政協委員。據與會人士轉述，夏寶龍強調，「愛國者治港」是「一國兩制」正確落實的關鍵，如果「一國兩制」行得正確，50年後沒有必要改變。

據港媒《香港01》報導，有參與會面的全國政協委員蘇紹聰引述夏寶龍，指出北京尊重香港的高度自治，但當有事情影響香港穩定，北京就會向特首作出指示，希望港府執行，但會尊重香港不同的制度，例如援港抗疫。

報導指出，參與會面的包括統戰部、共青團等多個部委，中國大陸全國政協副主席、香港前行政長官梁振英率先發言，提到不能低估「愛國者治港」的難度，關鍵是要有犧牲精神。

蘇紹聰表示，夏寶龍發言約半小時，提到中共中央百分百支持香港抗疫，重申堅定不移實施「一國兩制」，香港普通法制度肯定不會變，香港人不用擔心和疑慮。

另有與會者轉述，夏寶龍指北京援建方艙醫院、調撥醫療資源等，對香港的關懷不是講空話。蘇紹聰指，夏寶龍表示即使香港面對種種困難，北京都沒有怪罪過香港，願與香港一同承擔，強調全國人民熱愛著香港，兩地是一家。

香港 北京 一國兩制

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