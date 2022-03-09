從俄烏戰爭看台海 學者呼籲：台灣應避戰非備戰

俄烏戰火爆發兩周，面對「今日烏克蘭，明日台灣」輿論發酵，政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生認為，一方面，天助自助者，台灣必須要有足夠的國防能力，但更重要的是「我們（台灣）要想如何避戰，而不是準備戰爭。」

藍營智庫國家政策研究基金會9日舉辦「俄烏戰爭對國際和兩岸關係的衝擊」座談會。就俄烏戰爭對兩岸的啟示，嚴震生指出，從國際現況來看，若兩岸爆發戰爭，台灣的國防可能要自己撐一陣子，才會得到國際社會的奧援，不論是其他方式介入或實質軍事介入。

因此，嚴震生認為，過往美方批評台灣最嚴重的兩點，一是國防軍費不足、二是沒有徵兵制度，可藉此經驗學到一些東西。

嚴震生還提醒，美國、歐洲，甚至俄羅斯都是白人為主的社會，而美國不樂見中國大陸的興起，因此政府對台友好，但美國社會是否同樣對台一樣友好有待觀察。他認為，在當前中國大陸政府對台不友善、人民也對台灣越來越不友善下，台灣更應該要想如何避戰，而非只提到要準備戰爭。

台灣大學政治系教授左正東分析，俄烏戰爭對台灣來說，呈現兩個主軸，一是民意情感上挺烏克蘭，獲得多數迴響，另一是審視西方角色，對美國處理方式有所警惕。他認為，後者已喚醒民眾加強國防的意願，當民眾願意為國防付出成本時，也會對和平更加珍惜，這對兩岸關係發展有正面意義。

左正東還提到，對中國大陸來說，官媒和官方聲明都對俄烏戰事保持低調的態度，在戰事膠著下，也能發現大陸已有部分輿論對於對台動武一事更加審慎，相較於過去兩年的「高調武統」，發揮出緩和作用。

但左正東也認為，雖然兩岸發生戰事可能性趨緩，但輿論戰場競爭會更加激烈，譬如俄烏戰事之初，民進黨政府即提出「認知作戰說」，大陸媒體也提醒，西方社會可能影響輿論，加上當前俄羅斯、烏克蘭雙方同樣大打輿論戰，可以想見，未來兩岸政府都會更加重視輿論陣地。