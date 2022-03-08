大陸全國政協委員：90%人用不到英語 花時間學「得不償失」

英語作為內地小學至大學期間的主要及必修科目，在學科學習中佔據重要地位。惟近年來，是否應該取消英語教育頻繁出現在全國兩會的委員建議中。今年兩會期間，全國政協委員、九三學社中央委員許進再就該議題指出，90%以上的工作人員在日常生活中不使用英語，花時間學習英語「有點得不償失」。

據《人民政協報》報導，許進表示，英語只是一個工具性的知識，在一般需求的情況下完全可以用人工智能來替代。雖然國家越來越國際化了，但是90%以上的工作人員在日常生活中用不上英語。

許進質疑，為什麽要讓大家花費那麽多時間，去學習一門工具性的知識呢？他因此建議，不如把這個時間交給孩子去學習音體美這樣的、對身體對健康成長有好處的知識。

值得注意的是，在去年兩會期間，許進亦提出過類似建議。他指，在義務教育階段（通常指「小學5年+初中4年」或「小學6年+初中3年」）英語等外語課程應不再設為與語文和數學同等的主科，增加素質教育課程佔比；不再將英語（或外語）設為高考必考的科目；禁止義務教育階段學生參加非官方的各種外語考試。

2017年時，全國人大代表、中國宇華教育集團董事局主席李光宇亦曾提出過類似建議。以及再早些時間，教育部前發言人、語文出版社社長王旭明2013年亦呼籲過，「取消小學英語課，增加國學教育，取締社會少兒英語班，解放孩子，救救漢語。」

相關建議亦已連續多年受到內地網民的關注，有網民質疑，「科研連文獻都看不懂，怎麽發展科技」、「90%以上的中學數學在未來工作中也用不到，為什麽數學仍是主科地位？」；亦有網民支持，「英語選修就可以了，會幾句日常用語，比什麽語法造句短文亂七八糟的實用多了」、「學了二十年英語，一點沒用上，忘的一幹二凈，建議對英語真正感興趣且擅長的人去學吧，其他人真的是英語盲」。

對此，北京大學光華管理學院教授梁建章認為，取消英語學科，將有想不到的「副作用」，有很多行業都對英語有著不同的要求，再高端一點的崗位可能更會要求工作人員的英語能力，呼籲取消英語的家長，或許並沒有考慮到學生的以後。

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文章授權轉載自《香港01》