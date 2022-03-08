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陸外交部：美企為中國經濟發展做出了貢獻

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸外交部發言人趙立堅。路透
中國大陸外交部發言人趙立堅。路透

面對美中貿易競合關係日益複雜，大陸外交部發言人趙立堅8日表示，中美經貿關係的本質是互利共贏的，美國企業在華獲取了豐厚利潤，同時也為中國經濟發展作出了貢獻。

據了解，中國美國商會同日發表的2022年度《中國商業環境調查報告》中提到，58%的美國在華企業，於2021年實現營收成長；與此同時，中國是60%的企業近期全球投資計畫的前三大投資目的地之一，有66%的企業計劃今年增加在中國投資，83%的企業表示，沒有將製造或採購轉移出中國的打算。

對此，趙立堅在8日下午的例行記者會上回應，這份報告，再次印證了外資企業對中國投資和營商環境的認同，這是對中國發展投下的信任票。

趙立堅說，中方將繼續深化改革開放，打造市場化、法制化、國際化的營商環境，這將為包括美國企業在內的世界各國企業來華投資提供更多的機遇。

趙立堅指出，中美經貿關係的本質是互利共贏的，美國企業在華獲取了豐厚利潤，同時也為中國經濟發展作出了貢獻。

最後，趙立堅呼籲，希望美國政府秉持開放包容，互利共贏的理念，停止對中國企業的無理設限和打壓，為中美經貿合作健康發展營造有利條件。

值得注意的是，面對美國在烏克蘭的生物實驗室引發輿論關注，趙立堅也在同場記者會上抨擊，國際社會一直有疑慮，美國始終敷衍了事，甚至把國際社會提出質疑說成是「散布虛假信息」。他說，中方再次敦促美方對其境內外生物軍事化活動作出全面澄清，並接受多邊核查。

美國 趙立堅

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