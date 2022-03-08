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美在烏克蘭實驗室存放危險病毒？北京促美公布並接受核查

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

針對美國烏克蘭的生物實驗室引發廣泛關注，據報這些生物實驗室內存儲了大量危險病毒，大陸外交部發言人趙立堅今天回應指，中方呼籲有關各方確保這些實驗室的安全，尤其是美國作為最了解這些實驗室的一方，應盡快公布相關具體情況，並接受多邊核查。

據澎湃新聞，趙立堅在大陸外交部例行記者會表示，近期，美國在烏克蘭的生物實驗室確實引發各方高度關注。據報導，這些生物實驗室內存儲了大量危險病毒，俄羅斯還在軍事行動中發現，美國利用這些設施開展生物軍事計劃。根據美方自己公布的數據，美國在烏克蘭有26個生物實驗室，美國防部擁有絕對控制權，烏境內所有的危險病毒都必須存儲在這些實驗室，所有的研究活動都由美方主導。未經美方許可，任何信息都不得公開。

趙立堅說，當前形勢下，從烏克蘭和周邊地區乃至全世界人民的健康和安全出發，中方呼籲有關各方確保這些實驗室的安全，尤其是美國作為最了解這些實驗室的一方，應盡快公布相關具體情況，包括存儲了哪些病毒，開展了哪些研究。美國在烏克蘭的生物軍事活動只是冰山一角，美國防部以合作減少生物安全風險、加強全球公共衛生等名義，在全球30個國家控制了336個生物實驗室。美國在其境內的德特里克堡基地也開展了大量生物軍事活動。

「美國真正的意圖是什麼？具體幹了什麼？國際社會一直有疑慮，美國始終敷衍了事，甚至把國際社會提出質疑，說成是散布虛假信息。」他表示，不僅如此，20年來美國一直獨家阻撓建立禁止生物武器公約核查機制，拒絕接受對其境內外生物設施的核查，這進一步加重了國際社會的關切。中方再次敦促美方對其境內外生物軍事活動做出全面澄清，並接受多邊核查。

美國 烏克蘭 趙立堅

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