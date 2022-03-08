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林鄭月娥：女性是確保一國兩制的堅實力量

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
香港特首林鄭月娥。 中新社資料照
香港特首林鄭月娥。 中新社資料照

適逢三八國際婦女節，香港特首林鄭月娥8日透過影像致詞表示，今年將迎來香港特區成立25周年的重要里程碑，回顧過去四分之一世紀努力的成果，女性一直是確保「一國兩制」在香港特區行穩致遠的堅實力量，在不同職位竭盡所能促進香港發展，實在是功不可沒的「建設者」。

據中新網，林鄭月娥在2022年國際婦女節慶祝短片中，透過影像發表致詞，做出上述表示。

她還說，本屆香港特區政府一直致力締造有利環境，確保婦女能公平地獲得社會上的資源和機會，同時推動婦女積極參與社會事務。

林鄭月娥列舉，港府已相繼落實的政策措施包括將法定產假增至14個星期、加強幼兒照顧服務、在政府處所內設置更多育嬰間，以及修例保障餵哺母乳的婦女免受歧視。

她提到，目前女性公務員和女性首長級公務員，占香港整體公務員人數近四成。

面對近期香港疫情嚴峻，林鄭月娥還認為，香港女性發揮著守護者的角色，許多醫護、前線和幕後抗疫人員、義工等都是女性。她呼籲，全港市民繼續發揮堅毅的「獅子山精神」，攜手抗疫。

香港特首 林鄭月娥 公務員

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