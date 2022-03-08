栗戰書：香港新選制使「愛國者治港」穩穩落地

中共人大委員長栗戰書發表工作報告指出，去年健全香港特別行政區憲制秩序和法治秩序，更好落實大陸全面管治權和特別行政區高度自治權。修訂香港基本法附件一、附件二，全面貫徹愛國者治港原則，形成一套符合香港法律地位和實際情況的民主選舉制度。

據香港電台，栗戰書表示，新選舉制度使「愛國者治港」穩穩落地，從政治上、制度上根本性地推動香港形成以大陸憲法和香港基本法為基礎、真正落實「一國兩制」的良政善治，迎來支持和保障香港長期繁榮穩定並融入大陸發展大局的全新局面。

栗戰書並指，去年制定反外國制裁法，健全完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」的法律制度。任何國家以任何藉口和方式干涉中國內政，損害國家、組織和個人利益的行為，中方都有權採取相應反制措施，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決保護中國公民、組織的合法權益。

他提到，今年要用系統完備的制度體系保證大陸憲法實施。要健全北京依照大陸憲法和特別行政區基本法，對特區行使全面管治權的制度，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善特別行政區選舉制度。

栗戰書說，要在重大政治原則和大是大非問題上立場堅定，主動謀劃涉外鬥爭的法律武器，運用法治手段開展國際鬥爭。去年就涉疆、涉藏、涉港、涉台、涉海、涉疫和人權等問題闡明中方嚴正立場，堅決同各種圍堵、打壓、搗亂、顛覆活動進行鬥爭，同企圖顛覆中共領導和中國社會主義制度、企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的一切勢力鬥爭到底。

報告指出，深刻認識去年工作中還有差距和不足，主要是立法工作質量和效率需要進一步提升，監督工作的實效性需要進一步提升等。