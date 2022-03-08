快訊

吃素真的更健康！研究揭密為什麼素食比雜食有益

最便宜iPhone、iPhone 13新驚喜？曝3/9蘋果春季發表會新品預測

北京再表態 呼籲俄烏最大克制、確保人道走廊通暢

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國常駐聯合國大使張軍。美聯社
中國常駐聯合國大使張軍。美聯社

俄烏局勢緊繃，戰火未止，中國大陸常駐聯合國代表張軍再表態，強調中方願在需要時與國際社會一道開展必要斡旋，呼籲各方保持最大限度克制；俄烏通過談判就建立人道走廊達成共識，希望雙方克服執行過程中遇到的困難，確保人道走廊安全通暢。

據央視新聞，聯合國安理會昨天就烏克蘭人道問題舉行公開會議，張軍出席會議，就解決烏克蘭危機闡述中國立場主張。

張軍呼籲保持最大限度克制，切實加大外交努力，讓戰火盡早停下來，有效保障平民生命財產安全和基本需求，防止出現大規模的人道主義危機。

他引述大陸國務委員兼外長王毅就烏克蘭局勢提出六點倡議。一是人道主義行動必須防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，為收容他們的主要國家提供人道主義援助；三是保護平民，特別是保障婦女、兒童、老年人等脆弱群體權益，防止烏境內出現糧食短缺、傳染病等次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展，提供無障礙人道主義准入，保護醫護人員和從事醫療工作人員的安全；五是確保在烏外國人安全，允許其從烏克蘭安全、不受限地離開；六是支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用。

張軍強調，化解烏克蘭危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端。凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。

他表示，中方對不斷強化的單邊制裁措施深表關切，這不是解決問題的根本有效途徑，還會產生嚴重人道主義後果，其外溢影響也將給其他國家造成損失。向烏克蘭境內輸送進攻性武器、甚至派遣僱傭軍，可能使局勢更加惡化，帶來更多更大的風險。

張軍說，中方鼓勵俄羅斯和烏克蘭繼續進行直接談判，期待雙方談出結果、談出和平。中方一貫致力於勸和促談，衝突發生第二天，大陸國家主席習近平應約同普亭總統通話時，就提出願看到俄烏雙方盡早和談。中方願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。中方也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

延伸閱讀

開戰Day13不斷更新／俄烏第三輪談判沒有突破 美再向歐洲增派500軍人

巴西運送物資援助俄烏戰爭難民 營救巴西公民

彭博資訊ETF統計：俄烏交戰 美國資產獲青睞

蔡明彰觀點：石油危機排擠電子需求 選股朝向鋼鐵、化工、航運

相關新聞

陸人大代表建議安樂死合法化：絕症患者盼了結痛苦

大陸全國人大代表、曾獲「優秀鄉村醫生」頭銜的劉貴芳在兩會期間提出呼籲，建議安樂死應該在中國合法化，在合法基礎上規範安樂死...

北京再表態 呼籲俄烏最大克制、確保人道走廊通暢

俄烏局勢緊繃，戰火未止，中國大陸常駐聯合國代表張軍再表態，強調中方願在需要時與國際社會一道開展必要斡旋，呼籲各方保持最大...

陸狂放生育假 為何反害慘女性就業 企業招聘竟問：還生不生？

去年大陸頒布「三孩」政策後，不少省分都延長了生育假，但該政策卻加劇了職場就業的歧視，比如，有企業能招男性，就不招女性（員工），這讓不少大陸婦女更惶恐，直呼「更不敢生了」。在今年大陸全國人大政協會議上，大陸人大代表或政協委員紛提出優惠政策等建言，以解決女性的就業歧視問題。

兩會觀察／李克強報告 兩大題空白

大陸全國人大政協會議開場重頭戲從來都是政府工作報告，今年會議的主角是習近平，李克強作報告的調門稍見壓低，大陸官媒多以提要...

兩岸有別俄烏／王毅：兩岸一中 陸委會：互不隸屬

大陸外長王毅昨表示，「台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別」，兩者沒有任何可比性，並指台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局...

王毅批美「想搞印太版的北約」

大陸國務委員兼外長王毅昨談及中美關係時，批評美國「不支持台獨」等相關表態仍未落實，令人遺憾，又稱美國主導的印太戰略是企圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。