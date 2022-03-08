北京再表態 呼籲俄烏最大克制、確保人道走廊通暢

俄烏局勢緊繃，戰火未止，中國大陸常駐聯合國代表張軍再表態，強調中方願在需要時與國際社會一道開展必要斡旋，呼籲各方保持最大限度克制；俄烏通過談判就建立人道走廊達成共識，希望雙方克服執行過程中遇到的困難，確保人道走廊安全通暢。

據央視新聞，聯合國安理會昨天就烏克蘭人道問題舉行公開會議，張軍出席會議，就解決烏克蘭危機闡述中國立場主張。

張軍呼籲保持最大限度克制，切實加大外交努力，讓戰火盡早停下來，有效保障平民生命財產安全和基本需求，防止出現大規模的人道主義危機。

他引述大陸國務委員兼外長王毅就烏克蘭局勢提出六點倡議。一是人道主義行動必須防止將人道問題政治化；二是全面關注烏克蘭的流離失所者，為收容他們的主要國家提供人道主義援助；三是保護平民，特別是保障婦女、兒童、老年人等脆弱群體權益，防止烏境內出現糧食短缺、傳染病等次生人道災害；四是保障人道援助活動順利、安全開展，提供無障礙人道主義准入，保護醫護人員和從事醫療工作人員的安全；五是確保在烏外國人安全，允許其從烏克蘭安全、不受限地離開；六是支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用。

張軍強調，化解烏克蘭危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端。凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。

他表示，中方對不斷強化的單邊制裁措施深表關切，這不是解決問題的根本有效途徑，還會產生嚴重人道主義後果，其外溢影響也將給其他國家造成損失。向烏克蘭境內輸送進攻性武器、甚至派遣僱傭軍，可能使局勢更加惡化，帶來更多更大的風險。

張軍說，中方鼓勵俄羅斯和烏克蘭繼續進行直接談判，期待雙方談出結果、談出和平。中方一貫致力於勸和促談，衝突發生第二天，大陸國家主席習近平應約同普亭總統通話時，就提出願看到俄烏雙方盡早和談。中方願在需要時與國際社會一道開展必要的斡旋。中方也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。