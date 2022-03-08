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上海「台灣移入確診」再+1 日增101人染疫

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸一線城市上海，近期出現大量本土無症狀感染者。示意圖／澎湃新聞
大陸一線城市上海，近期出現大量本土無症狀感染者。示意圖／澎湃新聞

上海市再傳台灣輸入新冠肺炎確診病例。據上海市衛健委8日通報，前一日，上海新增本土確診4例、本土無症狀感染者51例，並新增境外輸入確診36例、境外輸入無症狀者10例。

其中，7日上海新增境外輸入病例，多數來自香港，也有人來自馬來西亞、美國、荷蘭等，而病例編號第13，為中國大陸籍人士，但在台灣生活，於2月19日從台灣入境上海浦東後，在解除隔離前出現症狀，並被診斷為確診病例。

與此同時，7日上海有27例境外輸入確診病例出院，包括來自香港16例、台灣4例。

另因近日上海市近日接連出現本土疫情，並以無症狀感染者為主，涵蓋嘉定區、閔行區、徐匯區、松江區、浦東新區等，目前除了對涉疫區域採取封控管理外，上海城隍廟、玉佛禪寺等知名景點，也於8日上午公告，即日起暫停對外開放。

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