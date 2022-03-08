聽新聞
test
0:00 / 0:00
上海「台灣移入確診」再+1 日增101人染疫
上海市再傳台灣輸入新冠肺炎確診病例。據上海市衛健委8日通報，前一日，上海新增本土確診4例、本土無症狀感染者51例，並新增境外輸入確診36例、境外輸入無症狀者10例。
其中，7日上海新增境外輸入病例，多數來自香港，也有人來自馬來西亞、美國、荷蘭等，而病例編號第13，為中國大陸籍人士，但在台灣生活，於2月19日從台灣入境上海浦東後，在解除隔離前出現症狀，並被診斷為確診病例。
與此同時，7日上海有27例境外輸入確診病例出院，包括來自香港16例、台灣4例。
另因近日上海市近日接連出現本土疫情，並以無症狀感染者為主，涵蓋嘉定區、閔行區、徐匯區、松江區、浦東新區等，目前除了對涉疫區域採取封控管理外，上海城隍廟、玉佛禪寺等知名景點，也於8日上午公告，即日起暫停對外開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言