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王毅：盡早啟動中國東協自貿區3.0版建設

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。新華社
大陸國務委員兼外交部長王毅。新華社

大陸國務委員兼外交部長王毅7日表示，推動「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）全面有效實施，盡早啟動中國東協自貿區3.0版建設，拓展藍色、綠色、數位經濟等新領域合作，共建國際陸海貿易新通道，打造區域合作新標桿。

王毅在兩會記者會上表示，中國東協關係沒有最好，只會更好。展望未來，中方願同東協國家一道，不忘維護穩定安寧的初心，秉持實現共同發展的使命，堅持互諒互讓、互幫互助的鄰里相處之道，推動雙方關係像奔馳在中老鐵路上的列車一樣快速前行，在構建更為緊密的中國—東協命運共同體方面不斷取得新成果，更好造福雙方人民。

王毅指出，大陸要做國際抗疫合作的宣導者。深化疫苗聯合生產、關鍵藥物研發等領域合作，讓雙方構築的「健康之盾」牢不可破，搭建的「快捷通道」「綠色通道」運行順暢，守護好地區各國人民的生命健康。

王毅強調，大陸要做亞太穩定的守護者。呼喚和平、穩定、繁榮，這是地區國家的共同心聲，亞太地區不是大國博弈的「棋盤」，東協國家不是地緣爭奪的「棋子」，而是促進地區發展繁榮的重要「棋手」。

王毅指出，大陸將繼續把東協作為外交的優先方向，堅定維護以東協為中心的區域合作架構，維護東南亞無核武器區地位，維護地區的和平穩定，支持以東協方式斡旋地區熱點問題，反對在本地區製造集團對立和分裂對抗。

東協 王毅

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