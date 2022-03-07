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王毅談中美關係：用「三原則」替代「三分法」

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。央視直播截圖
大陸國務委員兼外交部長王毅。央視直播截圖

大陸國務委員兼外長王毅7日表示，展望未來，中美應當重拾融冰初心，重整行裝出發，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，推動美國對華政策重回理性務實的正軌，推動中美關係重回健康穩定的正道。

王毅在兩會記者會上表示，擺在面前的事實是，美方仍不遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅傷害兩國關係大局，也衝擊和損害國際和平穩定。

王毅指出，中國作為一個主權獨立國家，完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當權益。王毅說，大國競爭不是時代主題，零和博弈不是正確選擇。在一個相互依存的全球化時代，中美兩個大國如何找到正確相處之道，既是人類社會沒有遇到過的課題，也是兩國必須共同解開的方程式。

王毅補充，今年是「上海公報」發表50周年。回首歷史，中美雙方本著求同存異精神，以合作代替對抗，造福了兩國人民，促進了世界和平與繁榮。

王毅

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