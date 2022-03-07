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習近平：貧窮不是社會主義 共同富裕才是社會主義

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平表示，共同富裕才是社會主義。新華社
中共總書記習近平表示，共同富裕才是社會主義。新華社

實現共同富裕是中共總書記習近平的施政目標，3月6日他在參加政協農業界、社福和社保界聯組會議時強調，貧窮不是社會主義，共同富裕才是社會主義。

據觀察者網，會上，來自四川省民政廳的益西達瓦帶來了懸崖村的新消息。習近平端詳他拿起的兩張照片，一張是昔日掛在陡峭懸崖上搖搖欲墜的藤梯，另一張是今日的鋼梯直入雲霄，當地民眾走得踏實穩當。

「鄉親們都下來了吧？孩子上學、老人看病，都下山住了吧？」習近平問。益西達瓦答道，搬了一部分，留了一部分。村里發展起了旅遊，日子越來越好。

報導說，路是一個縮影，是擺脫貧困奔小康時代變遷的鮮明印記。

習近平指，對困難群眾，我們要格外關注、格外關愛、格外關心，幫助他們排憂解難。

他強調，貧窮不是社會主義，貧窮的平均主義不是社會主義，富裕但是不均衡、兩極分化也不是社會主義。共同富裕才是社會主義。

報導指，有位委員接著說到共同富裕話題裡的農村基層黨組織建設問題，提到共同富裕既要求物質方面的也要求精神方面的。

習近平讚許並強調，鄉村振興不能只盯著經濟發展，還必須強化農村基層黨組織，還必須培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風。這些事情必須常態化。民生無小事，枝葉總關情。

共同富裕 習近平

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