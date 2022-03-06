三八婦女節將至 習近平連兩年對「台灣婦女」表祝福

「三八」國際婦女節將至，中共總書記習近平6日在大陸全國兩會期間，照慣例向大陸各族各界婦女致以祝福，並連續兩年特別點名台灣、港澳、海外婦女，同樣致以節日的祝賀和祝福。

據新華社報導，3月6日，在「三八」國際勞動婦女節即將到來之際，習近平代表中共中央，向參加全國兩會的女代表、女委員、女工作人員，向全國各族各界婦女，「向香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的女同胞、海外女僑胞」，致以節日的祝賀和誠摯的祝福。​​​

在此之前，中共十八大以來，習近平都會在婦女節前夕或是當天，代表中共中央向大陸婦女表示祝賀。

2019年，習近平3月8日於兩會期間，在參加河南代表團審議時，致意對象為「參加全國兩會的女代表、女委員、女工作人員」，以及「全國各族各界婦女」。

2020年時，由於新冠疫情爆發，據新華社報導，習近平說法改為，「向奮戰在疫情防控第一線和各條戰線的廣大婦女同胞表示誠摯的慰問，向全國各族各界婦女同胞致以節日的問候。」

不過，隨後2021年、2022年，習近平連續兩年，均特別提及台灣及港澳、海外婦女，同樣致以節日祝福。

除此之外，6日下午，習近平還看望參加大陸全國政協十三屆五次會議的農業界、社會福利和社會保障界委員，並參加聯組會，聽取意見和建議。