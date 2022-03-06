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英方將台烏相提並論 陸使館批「圖謀破壞中國統一」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
烏克蘭局勢持續緊繃，國際社會高度關注。（美聯社）
烏克蘭局勢持續緊繃，國際社會高度關注。（美聯社）

針對英國部分議員把台灣比作遠東的烏克蘭，促使英國政府應加強對台灣的支持和保護，中共駐英使館發言人回應稱，英國個別政客把台灣問題和烏克蘭問題相提並論，鼓吹英國應加強對台灣的支持和保護，顯示出他們對歷史和現實的極端無知，更暴露出他們「圖謀破壞中國統一」的狂妄和險惡。中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

根據中共駐英國大使館網站發布，使館發言人稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，也是中國同包括英國在內的世界各國建立和發展外交關係的重要前提和政治基礎。

發言人說，台灣問題純屬中國內政，事關中國的核心利益，不容，何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

又說中方奉勸英國有關政客不要在台灣問題上玩火，停止反華政治操弄，停止干涉中國內政。也敦促英國政府恪守一個中國原則，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，慎重、妥善處理涉台問題。

英國 烏克蘭 中共

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