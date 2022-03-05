李克強稱堅持一中、反台獨 陸委會： 枉然徒勞

大陸國務院總理李克強5日所發表的政府工作報告，提出堅持「一個中國」原則及「九二共識」，以及「反台獨」。對此，陸委會批評，「任何政策論述理論設計、單方法制與統戰操作，都將應對失據、枉然徒勞。」

李克強在報告中指出，北京當局將堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「一個中國」原則及「九二共識」，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一。」

他說，「中方堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉」；呼籲兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。

另一方面，大陸全國政協常委張連起表示，今年兩會上，他將就制定「祖國統一法」的相關問題提交提案，得採取「非和平方式」處理台灣問題。

對此，陸委會5日發布新聞稿表示，中共「兩會」是內部政治會議，其國務院政府工作報告，主要在強化當前面臨內外部政經、社會發展等挑戰困境的治理工作。北京當局應更聚焦改善其民眾真正關切的民生福祉權利，推動民主改革及制衡監督、防範其少數獨斷決策的治理風險；尊重而非監控壓迫民意、承擔責任而非損害國際規則秩序，將有助其應對當前複雜嚴峻情勢。

陸委會指出，針對中共方面重申其所謂「解決台灣問題」，陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民意堅決反對中方強加的政治框架、軍事恫嚇與外交打壓，北京當局倘無法正視與面對此一事實、具體回應國際社會警惕其對台海安全的危害，「其任何政策論述理論設計、單方法制與統戰操作，都將應對失據、枉然徒勞。」

陸委會稱，民主台灣是區域和平穩定力量，我政府將堅定捍衛國家主權安全與自由民主，持續深化與理念相近國家合作，致力維護台海現狀。