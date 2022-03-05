陸委會：反對中方強加於台灣的政治框架

針對大陸國務院總理李克強5日所做的政府工作報告中的涉台內容，陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣民意堅決反對中方強加的政治框架、軍事恫嚇與外交打壓。

陸委會表示，中共「兩會」是內部政治會議，其國務院政府工作報告，主要在強化當前面臨內外部政經、社會發展等挑戰困境的治理工作。

陸委會稱，我方認為，北京當局應更聚焦改善其民眾真正關切的民生福祉權利，推動民主改革及制衡監督、防範其少數獨斷決策的治理風險；尊重而非監控壓迫民意、承擔責任而非損害國際規則秩序，將有助其應對當前複雜嚴峻情勢。

對中共方面重申其所謂「解決台灣問題」的說法，陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣民意堅決反對中方強加的政治框架、軍事恫嚇與外交打壓，北京當局倘無法正視與面對此一事實、具體回應國際社會警惕其對台海安全的危害，其任何政策論述理論設計、單方法制與統戰操作，都將應對失據、枉然徒勞。

陸委會說，民主台灣是區域和平穩定力量，我政府將堅定捍衛國家主權安全與自由民主，持續深化與理念相近國家合作，致力維護台海現狀。

大陸今年政府工作報告涉台部分的表述為：「我們要堅持對台工作大政方針，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，兩岸同胞要和衷共濟，共創民族復興的光榮偉業。」