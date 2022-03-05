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港專家估：香港已有15%人口染疫 確診將再攀升

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為病患4日被送至醫院治療。美聯社
圖為病患4日被送至醫院治療。美聯社

香港疫情嚴峻，香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌5日表示，估計香港約有15%人口已經染疫，預期確診人數將會持續攀升。

據星島日報報導，許樹昌表示，近期針對大樓圍封強檢後，發現陽性比例達10%至20%，推算香港已約有15%人染疫，且每日確診數字必定持續上升。

許樹昌指出，根據流行病學專家做的數學模型推算，香港這波疫情將於本月中達到高峰，並可能橫行一段時間。

許樹昌稱，將所有新冠患者集中在一家醫院的方法不一定可行，且現在香港公立醫院已將大部分病房轉為接收新冠病人，當中沙田威爾斯醫院內科只剩兩間病房處理非新冠患者。

因此他建議，私人醫院可協助治療非新冠病人，協助空出公立醫院床位。

香港 患者 疫情

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