快訊

俄軍宣布停火 履行人道走廊承諾

高雄今增本土3例確診 為左營自助餐女店員的家人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國駐北京大使伯恩斯 已經抵達中國大陸

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
美國駐北京大使伯恩斯。（取自美國駐北京大使館微信公眾號）
美國駐北京大使伯恩斯。（取自美國駐北京大使館微信公眾號）

美國駐陸大使伯恩斯5日抵達中國大陸，與他同行的還有因疫情延後出行的美國使團人員和家人，他們將隔離三周。

伯恩斯是26年來首位以專業外交官背景出任的駐陸大使。

在布希政府任內，曾任負責政治事務的國務次卿與駐北大西洋公約組織大使，也曾任柯林頓政府國務院發言人與駐希臘大使。

中國問題雖非伯恩斯專長，但他與拜登關係密切，長期擔任其外交政策顧問。外界也關注他上任後，將如何應對陷入低谷的中美關係。

據美國駐陸大使館介紹，伯恩斯於1988年首次前往中國大陸，當時是陪同美國國務卿舒茲。1989年，他陪同老布希總統訪華。在擔任美國國務院發言人一職期間，他曾跟隨國務卿克里斯多福和歐布萊特數次訪問中國大陸。

中國社科院美國研究專家呂祥此前表示，伯恩斯和美國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文共事多年，不出意外的話，會是「中規中矩的大使」。目前美國的安全與外交事務主要由布林肯掌管，「伯恩斯只會是布林肯外交政策的一個忠實執行人」。

美國 伯恩斯

延伸閱讀

俄烏酣戰 布林肯料烏克蘭人苦難恐更惡化

譴俄殺烏百姓 布林肯：應踢出聯合國人權理事會

美國務卿向俄羅斯人民喊話 烏克蘭戰爭毫無意義

布林肯：俄羅斯打算包圍和威脅基輔

相關新聞

大陸政協委員將提案 制定「祖國統一法」解決台灣問題

隨著兩岸關係持續緊張，過去一段時間，大陸內部開始出現呼籲制定「統一法」的聲音。在今年大陸全國兩會登場前，全國政協常委張連...

陸今年國防預算將近人民幣1.5兆元 年增長7.1%

大陸財政部表示，今年大陸國防支出預算人民幣1兆4504.5億元，增長7.1%，為連續6年突破人民幣兆元，增速比去年提高0...

徐州8孩案引關注 李克強：嚴厲打擊拐賣婦女兒童

大陸徐州八孩母親事件引起民間與官方的關注，大陸國務院總理李克強5日在做政府工作報告時強調，要嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為...

美國駐北京大使伯恩斯 已經抵達中國大陸

美國駐陸大使伯恩斯5日抵達中國大陸，與他同行的還有因疫情延後出行的美國使團人員和家人，他們將隔離三周。

李克強：要全面深化練兵備戰、加強國防科技創新

大陸國務院總理李克強5日在全國人大會議做政府工作報告時，針對國防與軍隊方面，他指出要全面深化練兵備戰，加強國防科技創新，...

人大今開議 穩經濟成最大挑戰

大陸十三屆全國人大五次會議今天上午在北京開幕，國務院總理李克強將進行政府工作報告，揭櫫今年的經濟增長目標。各界關注，面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。