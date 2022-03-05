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美國駐北京大使伯恩斯 已經抵達中國大陸
美國駐陸大使伯恩斯5日抵達中國大陸，與他同行的還有因疫情延後出行的美國使團人員和家人，他們將隔離三周。
伯恩斯是26年來首位以專業外交官背景出任的駐陸大使。
在布希政府任內，曾任負責政治事務的國務次卿與駐北大西洋公約組織大使，也曾任柯林頓政府國務院發言人與駐希臘大使。
中國問題雖非伯恩斯專長，但他與拜登關係密切，長期擔任其外交政策顧問。外界也關注他上任後，將如何應對陷入低谷的中美關係。
據美國駐陸大使館介紹，伯恩斯於1988年首次前往中國大陸，當時是陪同美國國務卿舒茲。1989年，他陪同老布希總統訪華。在擔任美國國務院發言人一職期間，他曾跟隨國務卿克里斯多福和歐布萊特數次訪問中國大陸。
中國社科院美國研究專家呂祥此前表示，伯恩斯和美國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文共事多年，不出意外的話，會是「中規中矩的大使」。目前美國的安全與外交事務主要由布林肯掌管，「伯恩斯只會是布林肯外交政策的一個忠實執行人」。
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