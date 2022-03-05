李克強：要全面深化練兵備戰、加強國防科技創新

2月28日是中美「上海公報」發表五十周年，大陸舉行一系列的紀念活動，想藉此營造友善氣氛，拉回對一中政策「愈走愈遠」的美國，但美國不為所動，不僅沒有相關紀念活動，美艦還通過台海，高官團當天還訪問台灣，讓大陸有熱臉貼冷屁股的感受。

2022-03-05 00:10