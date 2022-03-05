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李克強：要全面深化練兵備戰、加強國防科技創新

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議。（截圖自央視新聞直播）
大陸第十三屆全國人民代表大會第五次會議。（截圖自央視新聞直播）

大陸國務院總理李克強5日在全國人大會議做政府工作報告時，針對國防與軍隊方面，他指出要全面深化練兵備戰，加強國防科技創新，優化國防科技工業布局。

據中新網報導，李克強表示，「新的一年，要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，扣牢建軍一百年奮鬥目標，全面加強黨的領導和黨的建設，全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，捍衛國家主權、安全、發展利益。」

李克強又說，「加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系，持續深化國防和軍隊改革，加強國防科技創新，深入實施新時代人才強軍戰略，推進依法治軍、從嚴治軍，推動軍隊高品質發展。優化國防科技工業佈局。完成國防動員體制改革，加強全民國防教育。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，讓軍政軍民團結堅如磐石。」

在涉及港澳的內容方面，李克強表示，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。全力支持特別行政區政府依法施政。支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

李克強 習近平

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