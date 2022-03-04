陸學者稱 「兩制」台灣方案將通過《台灣基本法》確認

中國人民大學兩岸關係研究主任王英津在港媒中評社撰文，指出中共十九屆六中全會針對對台政策提出了「新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略」，他並羅列12個方面闡釋總體方略，包括：兩岸統一的「兩制」台灣方案，最終將通過《台灣特別行政區基本法》加以確認和保障。

根據中評社報導，王英津羅列的12個總體方略以下簡述：

第一，以中國共產黨的領導為根本。解決台灣問題、實現國家完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。

第二，以人民為中心。尊重和順應兩岸14億中國人的主流民意。解決台灣問題、實現國家完全統一，是全體中華兒女的共同願望。

第三，以新理念為引領。「兩岸一家親」是大陸開展對台工作的出發點；「兩岸命運共同體」是推進國家統一進程的憑籍、載體和路徑；「共圓中國夢」既是兩岸攜手推進國家統一進程的行為過程，也是目標指向；「兩岸心靈契合」是對國家統一目標的更高價值追求。這些理念雖各有側重，但相互關聯，共同構成了新時代對台工作的理念體系。

第四，以一個中國原則為基礎。一個中國原則既是兩岸統一的出發點，也是兩岸統一的落腳點；既是大陸促統、反獨”的政治基礎，也是兩岸官方交流合作、實現和平統一的政治基礎。

第五，以「一國兩制」為統一架構。「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。

第六，以結束政治對立實現政權統一為目標。兩岸統一與東西德、南北朝鮮、南北越等「分裂國家」的統一有著本質不同，它不是國家與國家的統一，而是在一個中國框架下或一個中國原則基礎上實現兩個政權的統一。

第七，以民族偉大復興為終極指向。決台灣問題的具體戰略，必須服從和服務於中華民族偉大復興的總體戰略。

第八，以交融發展為推力。交融發展是推進國家和平統一進程的重要動力，具體包括：一是交流合作，二是融合發展。

第九，以協商談判但不承諾放棄使用武力為手段。大陸雖一貫堅持和平統一立場，但絕不承諾放棄使用武力。武力統一是在迫不得已的情勢下，大陸解決台灣問題的最後保留手段。當前，日趨複雜嚴峻的台海局勢迫使必須做好「練兵備戰」的各項準備，也只有如此，才有可能維護台海和平穩定，進而實現和平統一。

第十，以反對「台獨」和外部干涉為要務。

第十一，以國家實力為後盾。實現國家統一。台灣問題的解決最終取決於「小兩岸」及「大兩岸」的實力對比。

第十二，以法治為保障。大陸反「獨」促統，不僅要依據相關政策，更要遵循大陸《憲法》、《反分裂國家法》等一系列法律法規。未來，兩岸統一的「兩制」台灣方案，最終將通過《台灣特別行政區基本法》加以確認和保障。