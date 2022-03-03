陸委會：會持續精進港人人道援助工作

台灣人權促進會等民間團體今日（3日）前往行政院陳情，要求政府盡快啟動「HF177」庇護機制，讓在台流亡的港人得以有明確身分。陸委會今並沒有明確回應是否會啟動「HF177」庇護機制，但稱政府各主管機關將持續就相關問題積極研議具體解決方案及作為，持續精進人道援助工作，完善安置照護機制。

蔡政府2020年成立台港服務交流辦公室，協助港人在台工作、上學等，但這些港人只能擁有暫時在台居留資格，而無法完成身分轉換成為「台灣人」。民間團體倡議政府啟動「HF177」庇護機制，能在不修改現有法規架構下，讓流亡港人能夠獲得「定居」資格。

陸委會表示，香港的局勢仍令人擔憂，政府會持續提供港人來台實質的協助，不讓港人感到孤單。對於港人協助事務，相關機關都會依據人道原則及相關法規妥適處理有關個案。

陸委會又稱，政府已根據法令訂定相關處理準則及審查標準，審酌個案安全與自由，受緊急危害程度及人道原則，作成適當決定，並交由台港服務交流辦公室專案協助，對已許可在台停留或居留者，進一步輔導相關個案順利在台就學、就業等，協助渠等能在台安心生活。

針對民團記者會提到因工作簽證性質不明確，影響居留身分，以及香港護照到期等問題，陸委會表示，政府相關機關均十分重視，並已陸續採取因應措施，目前就業的個案並不會因失去工作，而影響在台居留身分。

至於在台流亡的港人人數，陸委會以護個案的隱私及安全，以及避免協處機制受到滲透與干擾，不便說明個案相關資訊。