民團呼籲政府 啟動「HF177」讓來台港人取得身分

台灣人權促進會等多個民間團體3日上午聯袂前往行政院陳情，要求政府立即啟動「HF177」庇護機制，讓在台灣的香港反送中示威者得以有一個明確的身分繼續留在台灣。

當年參與香港反送中運動的示威者彼此互稱為「手足」，目前在台人數有數百人。「身分代碼HF177」是指「因政治因素而致安全及自由受有緊急危害，經行政院大陸委員會會同有關機關審查通過者。」

為落實蔡英文總統「挺香港」的承諾，政府於2020年成立台港服務交流辦公室，協助港人在台工作、上學等，但這些港人只能擁有暫時在台居留資格，而無法完成身分轉換成為「台灣人」，讓這群「手足」對於未來感到茫然。

出席上午陳情活動的經濟民主連合研究員江旻諺表示，在不需要修改法規的情況下，政府只要依據「港澳條例」第18條與「港澳條例施行細則」第25條，讓香港「手足」以「身分代碼HF177」取得合法居留，就能在兩年後申請在台定居。

江旻諺說，行政院遲遲不啟動HF177的居留保障，使得許多自力謀生的「手足」，即使工作到老死，都無法取得在台定居資格。他們如今已無法返回香港，又面對即將過期的護照，正處於現實的夾縫中。

陳情現場一名「手足」阿K表示，他流亡來台已經兩年，當初在短短半小時就決定用現金買機票離開香港，以旅客身分來到台灣。來台後，因為沒有認識的人，只能先躲在青年旅館。後來經台港服務交流辦公室協助，以學生身分繼續留在台灣。

阿K說，他在已經香港工作好幾年，根本沒有回學校讀書的規劃。為了有機會申請在台灣定居，只好選擇讀書。但未來畢業後若要繼續留在台灣並取得台灣身分，條件卻十分嚴苛。

按台灣現行法規，港生畢業後留在台灣工作，五年後薪水必須達到台灣基本工資的兩倍，亦即將近新台幣5萬元，才能成為真正的「台灣人」，這讓阿K感嘆：「很難啊！」

他表示，「我在台灣讀文組，文組畢業薪水沒有很高，我現在很努力去打工，但薪水只能勉強生活，無法想像畢業後能達到定居資格的薪水。」阿K期盼政府能啟動「HF177」機制，讓他有機會申請在台定居。

阿K說，「我們已經失去了一個身分，未來希望能以台灣人的身分居住在台灣。」

台灣人權促進會副秘書長王曦指出，在台定居對香港「手足」十分重要，定居就相當於「歸化」，能夠擁有台灣的身分證與護照，可以在台灣長期住下去，無需像居留一樣一年換證一次。

王曦說，台港服務交流辦公室提供的協助都是一般居留。若循就學管道申請在台定居需費時九年（就學四年，加上工作五年，且最後一年薪水要達基本工資的兩倍）。但工作期間可能發生公司變故、被開除等變數，導致面臨被遣返回香港的問題。即使政府不立即遣返，這些「手足」也會變成「黑戶」，在台灣沒有健保、沒有工作，要怎麼活下去？