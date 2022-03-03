快訊

甜勾小鮮肉回飯店！ Selina 39字認了：春天來了

興達發電廠傳爆炸？別再亂傳了 高市警消查辦假訊息

聯合國譴俄案再棄權 陸稱：一味施壓會導致局面更複雜

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸常駐聯合國代表張軍呼籲，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。（取自大陸常駐聯合國代表團網站）
大陸常駐聯合國代表張軍呼籲，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。（取自大陸常駐聯合國代表團網站）

聯合國大會當地時間2日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍，中國大陸在表決中棄權。中國常駐聯合國代表張軍對此解釋稱，一味施壓制裁，製造分裂對抗，只會導致局面更加複雜，使危機消極影響迅速外溢，甚至波及更多國家。

美國2月25日在聯合國安全理事會提出決議案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求俄軍「立刻、完全、無條件撤出烏克蘭境內」，中國大陸當時也投下棄權票，但該提案最後遭擁有否決權的俄國否決。

據中央社發自紐約的報導，在美國主導下，聯合國安全理事會上周要求193個會員國就烏克蘭局勢召開緊急特別會議，為40年來首見。歷經近三天發言，141國支持譴責俄羅斯侵略烏克蘭，俄國、白俄羅斯、北韓等五國投下反對票，中國、印度、伊朗等35國選擇棄權。

表決結果顯示在聯合國總部大會堂螢幕時，在場代表紛紛起立鼓掌。

根據大陸常駐聯合國代表團官網消息，張軍就中方投票立場作解釋性發言。他表示，中方始終主張尊重各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則和平解決國際爭端。當前最重要的是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控。俄羅斯同烏克蘭已經舉行首輪談判，盡管存在分歧，雙方都表現出繼續推進談判的意願。

張軍說，面對十分複雜敏感的形勢，中方再次呼籲國際社會堅持政治解決大方向，為當事方直接對話談判創造有利氛圍和條件。

他指出，2日提交的決議草案，事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商，沒有全面考慮當前危機背後的歷史經緯和複雜矛盾，沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決、加大外交努力的緊迫性。這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，中方不得不對決議草案投了棄權票。

張軍強調，烏克蘭危機的最終解決，還是要摒棄冷戰思維，摒棄以損害他國安全為代價維護自身安全的邏輯，摒棄以擴張軍事集團謀求地區安全的作法，要在重視和尊重各國合理安全關切基礎上，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

他呼籲國際社會本著負責任態度，推動有關各方盡快回到政治解決的軌道上來，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。中方願繼續為此發揮建設性作用。

烏克蘭 聯合國 白俄羅斯

延伸閱讀

東京俄羅斯商店慘遭反俄人士破壞 烏克蘭籍店長出面喊冤

網球／三大組織抵制俄羅斯 新科球王梅德維夫慘變「無國籍」

俄烏戰爭抵制、供應鏈受擾　Toyota、Honda暫停出貨至俄羅斯

2百平民死 烏總統為國民自豪：我們英勇抵擋入侵

相關新聞

聯合國譴俄案再棄權 陸稱：一味施壓會導致局面更複雜

聯合國大會當地時間2日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍，中國大陸在表決中棄權。中國常駐聯...

陸男直播「鐵籠女」 還賣掉女兒

今年以來，大陸引起最多關注的社會案件就是江蘇豐縣「鐵鏈女」事件（即八孩母親案），但在事件尚未平息之際，又爆出陝西佳縣「鐵...

兩會前瞻／北京對台促融 拋「共擬政策」

大陸全國人大政協會議明起登場，除了關注中共總書記習近平出席團組談話，以及總理李克強政府工作報告，探討中共廿大「對台方略」...

「傳播正能量禁八卦」 陸擬修法限制App推播

大陸修法限制APP「推播」，禁八卦誹聞，大陸國家網信辦2日發布《互聯網彈窗信息推送服務管理規定（徵求意見稿）》，擬修法限...

徐州8孩案 紐時：北京當局面臨公信力挑戰

中國徐州8孩案造成輿論沸騰，紛紛質疑官方對於人口拐賣問題避重就輕、未能釐清。紐約時報今天指出，「鐵鏈女」成為不公正的象徵...

香港人民力量成員譚得志 被控11項罪名成立

香港激進黨派人民力量成員譚得志被控發表煽動文字和其他等14項罪名，區域法院今天裁定11項罪名成立，預定本月底判刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。