學者：美國避免往俄烏戰略轉移 台灣才更安全

俄烏戰火爆發一周，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，釋出「堅定挺台」信號，國策研究院執行長郭育仁2日分析，美國避免將戰略重心從印太往俄烏轉移，台灣才更安全；台灣智庫諮詢委員董立文也說，美代表團和前國務卿龐培歐訪台交織，更反映出台灣是印太核心，美方要爭取台灣鞏固印太部署。

國策研究院2日舉辦「強權政治下的烏克蘭與台灣」座談會。郭育仁指出，在戰事剛發生時，外界認為美國不願介入，不是「好盟友」，但就國際上「三極世界」甚至四極對抗的角度來分析，現在我們看到更有耐心的美國、越來越團結的歐洲、更尷尬的中國大陸，和「越來越安全的台灣」。

郭育仁舉例，過去「九一一事件」發生前，美國布希政府原本有意處理中國大陸問題，但後來反恐戰爭一打就是十幾年，現在面對俄羅斯、烏克蘭軍事衝突，相信美國不會主動去升高緊張局勢，演變成美俄對抗，否則重則世界末日，輕則成為持久的傳統戰爭，反讓中國大陸趁機坐大。

郭育仁認為，拜登政府目前的態度，就是保持「戰略耐性」，因為烏克蘭問題對美國來說，敏感性大於重要性。

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤也指出，俄烏情勢到目前為止，美國並沒有抽調印太軍力，反而更加重視，與坊間流傳印太空虛、中共趁虛而入太相逕庭。

另一方面，馬振坤提到，俄羅斯總統普亭下令對烏克蘭東部展開「特別軍事行動」後，中共25日召開中央政治局會議，仍強調今年舉辦二十大，「維穩」是最高的政治任務，解放軍近期也沒有特殊的部隊集結，或地方鐵公路管制等，顯見中共目前並沒有利用俄烏衝突延燒，來對台軍事侵擾的意圖。

面對美國特使團於此時訪台，台灣智庫諮詢委員董立文直言，從美軍自1月以來，在印太地區的海龍演習、美日航母聯合軍演，到2月關島周遭軍事演習，以及2月24日公布新的印太戰略來看，俄烏戰事之際，雖龐培歐訪台可能是時間點上的偶然，但拜登特使團訪台是「必然」。

董立文認為，兩個訪問團來台時間交織，與其說為了各自政黨的期中選舉，不如說是美國爭取台灣，強化其鞏固印太部署，因為台灣是印太核心。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲也呼籲，台灣應該借此機會，傳遞出我們不是一個「Freerider」、安全的搭便車者的角色。他說，台灣不是烏克蘭，除了是印太民主前線，也和日本、南韓、美國等在第一島鏈有共同的政治、經濟、戰略利益。