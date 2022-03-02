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港媒：前香港大律師公會主席夏博義離港

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前香港大律師公會主席夏博義1日被香港警方國安處警誡會面後，當晚已隨同家人離港。（取自香港警政處官網）
前香港大律師公會主席夏博義1日被香港警方國安處警誡會面後，當晚已隨同家人離港。（取自香港警政處官網）

香港律師公會主席夏博義1日涉嫌違反「港版國安法」，被香港警方國安處警誡會面後，當晚攜同家人離港。

據香港大公報報導，1日昨晚7時，夏博義攜同妻兒現身香港國際機場並辦理登機手續，其後搭乘前往土耳其的航班離港，預估最終將返回英國。

夏博義1日到警察總部警誡下錄影問話後，沒有拘捕及限制離境。夏博義於2021年擔任大律師公會主席，在任期間曾公開指「港版國安法」不符合法治精神，希望說服政府修改或限制國安法運作，卻因此遭北京方面點名批評。

2019年「反送中」運動期間，大批示威者被捕，夏博義也曾為一些人出庭辯護。

據星島日報報導，夏博義於1993 年在香港執業，初期在港工作、專責人權案件、後因淋巴癌曾返回英國治病，直至日前重返香港出任大律師公會主席。

港版國安法 香港 律師

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