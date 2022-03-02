快訊

邀請龐培歐訪台...遠景基金會收到「射殺」恐嚇信 北市警追查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會指兩岸互不隸屬 國台辦嗆：謀獨挑釁

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。中新社
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。中新社

陸委會近期表示，中華民國是主權國家，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，兩岸互不隸屬是客觀現狀。大陸國台辦今日以發言人朱鳳蓮的名義回應，民進黨當局炒作「互不隸屬」，目的是製造「兩個中國」、「一中一台」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局無視國際法和國際關係基本準則，不斷歪曲攻擊聯合國大會第2758號決議，挑戰一個中國原則，目的就是千方百計否定台灣是中國一部分的事實，欺騙島內民眾和國際社會，為其『台獨』主張找藉口。」

朱鳳蓮又說，1971年，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。

朱鳳蓮稱，這從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。多年來的實踐充分證明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

她並指，「中國的統一事業是正義事業，得到國際社會的廣泛擁護和支持。這是聯大第2758號決議在當前形勢下最鮮明的時代特點。台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，是破壞台海和平穩定的根源。」

大陸國務委員兼外長王毅2月28日在上海公報發表五十周年紀念大會上指出，「台灣問題是上海公報的核心，一中原則是中美關係的基石」；美方應回歸「一中原則」的本源本義，停止虛化掏空「一中原則」，停止縱容支持台獨行徑，才能維護中美關係大局。

對於王毅的說法，陸委會反駁指，從歷史事實、國際法及兩岸關係的現況，中華民國是主權國家，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，兩岸互不隸屬是客觀現狀。

聯合國 朱鳳蓮 台獨

延伸閱讀

澤連斯基呼籲允許烏克蘭入盟 中稱俄入侵為「烏俄沖突」

中方紀念「上海公報」示好 底線「一中原則」？

王毅稱：評價一國人權 不能以別國標準

中國外長王毅：歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判

相關新聞

不滿被勸戴好口罩傷人致死 北京一男子遭執行死刑

疫情期間，台灣曾發生多起因不滿被他人規勸戴好口罩而故意傷人的社會事件，北京則有一名男子甚至因此傷人致死，經法院審理、中國大陸...

若共軍攻台 中國專家：可能複製俄侵烏克蘭戰術

香港「南華早報」引述中國專家表示，共軍若攻台，很可能複製俄羅斯入侵烏克蘭採取的速戰速決戰術

從烏克蘭抗俄看中共侵台可能 學者：恐自取毀敗

俄羅斯總統普亭2月24日凌晨下令對烏克蘭東部展開「特別軍事行動」後，未能完成72小時「閃電戰術」目標，開南大學公共事務管...

學者：美國避免往俄烏戰略轉移 台灣才更安全

俄烏戰火爆發一周，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪台，釋出「堅定挺台」信號，國策研究院執行長郭育仁2日分析，美國避免將...

港媒：前香港大律師公會主席夏博義離港

前香港大律師公會主席夏博義1日涉嫌違反「港版國安法」，被香港警方國安處警誡會面後，當晚攜同家人離港。

陸委會指兩岸互不隸屬 國台辦嗆：謀獨挑釁

陸委會近期表示，中華民國是主權國家，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，兩岸互不隸屬是客觀現狀。大陸國台辦今日以發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。