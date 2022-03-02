陸委會指兩岸互不隸屬 國台辦嗆：謀獨挑釁

陸委會近期表示，中華民國是主權國家，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，兩岸互不隸屬是客觀現狀。大陸國台辦今日以發言人朱鳳蓮的名義回應，民進黨當局炒作「互不隸屬」，目的是製造「兩個中國」、「一中一台」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局無視國際法和國際關係基本準則，不斷歪曲攻擊聯合國大會第2758號決議，挑戰一個中國原則，目的就是千方百計否定台灣是中國一部分的事實，欺騙島內民眾和國際社會，為其『台獨』主張找藉口。」

朱鳳蓮又說，1971年，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。

朱鳳蓮稱，這從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。多年來的實踐充分證明，聯合國和廣大會員國均承認世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割的一部分，充分尊重中國對台灣的主權。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

她並指，「中國的統一事業是正義事業，得到國際社會的廣泛擁護和支持。這是聯大第2758號決議在當前形勢下最鮮明的時代特點。台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，是破壞台海和平穩定的根源。」

大陸國務委員兼外長王毅2月28日在上海公報發表五十周年紀念大會上指出，「台灣問題是上海公報的核心，一中原則是中美關係的基石」；美方應回歸「一中原則」的本源本義，停止虛化掏空「一中原則」，停止縱容支持台獨行徑，才能維護中美關係大局。

對於王毅的說法，陸委會反駁指，從歷史事實、國際法及兩岸關係的現況，中華民國是主權國家，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，兩岸互不隸屬是客觀現狀。