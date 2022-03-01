中方紀念「上海公報」示好 底線「一中原則」？

1972年2月28日，中美在上海錦江飯店錦江小禮堂發表《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》，後稱上海公報。該公報的發表，被視為標志著中美兩國政府經過20多年的對抗，開始向關系正常化方向發展。

10年前的這一天，相關紀念活動在北京釣魚台國賓館舉辦，共有200多人出席，時任中國國家副主席習近平和美國前國務卿基辛格均到場。而今年的50周年紀念活動則明顯「低調」。據《聯合早報》報導，到場的約80名嘉賓中，層級最高的官員是上海市委書記李強。不過，98歲高齡的基辛格在線發表了簡短致詞，中國國務委員兼外長王毅、中國駐美大使秦剛和前任大使崔天凱也通過視頻發言。

王毅在講話中強調台灣問題是「上海公報」的核心，「一中原則」是中美關系的基石，並稱「中美雙方再次需要做出歷史性的抉擇：是繼續和平共處，還是走向沖突對抗？是堅持開放合作，還是回到隔絕對立？正確的答案，其實就蘊含在『上海公報』當中。」

中國駐美大使秦剛和前任大使崔天凱在發言中也呼應王毅關於台灣問題的論述。秦剛說，上海公報確定了處理台灣問題的核心是「一個中國」原則，這是中美關系「不可撼動的政治基礎」和兩國共享和平與繁榮的根基所在；崔天凱稱，台灣問題是「上海公報」定義的最關鍵問題，「上海公報」在台灣問題上的文字表述是經過磨合的，但其基本內容不容置疑。

除了挑明「一個中國」這一底線外，王毅致辭中肯定中美重大進展的基調尤為突出。他稱，「兩個曾經兵戎相見的國家，建立起50對友好省州和233對友好城市關系。新冠肺炎疫情發生之前，每周有300多個航班往來於中美之間，每年有500多萬人次跨越大洋兩岸。曾經可以忽略不計的中美經貿關系，發展到7500億美元雙邊貿易和2400億美元雙向投資的規模」。同時，他稱，「雙方要以更加寬闊的視野和更為包容的態度看待中美關系，堅持對話而不對抗，合作而不沖突，開放而不封閉，融合而不脫鉤」，「中美關系的主流應當是合作」，「我們要堅持合作共贏，促進中美各自發展繁榮」。

中國外交部之後也發表以「王毅：中美關系的主流應當是合作」為題的簡短公告。

「示好」？「示軟」？

與此同時，《光明日報》3月1日頭版發表題為「中美關系合作共贏的大勢不可逆轉」的長文，署名關銘聞。關銘聞為「光明聞」諧音，是《光明日報》使用的集體筆名。該文首先以大量篇幅和以「溫情」的筆調回顧歷史，贊頌中美政治家「破冰的膽識」，「破題的智慧」，稱「你中有我、我中有你，相互成就、互利共贏」是「上海公報」帶給兩國人民的共同福祉，「確保全球戰略穩定，繞不開中美合作」，「面對中美關系的跌宕風雲，我們仍可從中汲取登高望遠、相向而行的智慧和力量，指引兩國關系撥開迷霧，開辟更加美好的前路」。

「示好」的同時，文章也將中美關系的重大波折歸咎於「美方沒有堅守上海公報的初心」，批評「美式價值觀上的執念，都是過時之念」。不過，文章最後筆鋒一轉又稱，「不沖突、不對抗，相互尊重、合作共贏，才是大國相處的至高境界」，「在不久前的中美元首視頻會晤中，習近平主席強調，中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，我們要把穩舵，使兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞」，「對中美兩國來說，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來」。

畫風突變？

《光明日報》的這篇文章被微博網友稱為「國家定調」，「畫風突變」。俄羅斯入侵烏克蘭後，一直高調反美、並且配合普京的習近平政府在包括主權立場在內的問題上面臨進退兩難的局面。西方對俄羅斯空前制裁的力度也令北京心驚。

知名房產博主霍小兵寫道：正當大量美國網絡特在互聯網上叫嚷「反戰不反美，心中必有鬼」以企圖挑起中美對抗之際，光明日報頭版刊發了回擊文章：中美關系合作共贏的大勢不可逆轉！網民「杜威十進制」說：我剛剛被人訓戒了「反戰不反美，心裡都有鬼」。這讓天天反美的人腦筋如何急轉彎情何以堪。網民「取坎填離」問：莫非是風頭變了？還有網友評論，「『光明』外交，透露信號？」，「單方向的春天」，「內心還是親美的，奈何美國不親你呀，氣死了」

《光明日報》「中美關系合作共贏的大勢不可逆轉」文章已被人民網、中國共產黨新聞網等官媒轉載。

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