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拜登代表團今訪台 國台辦嗆：勾結外部勢力換不來安全

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團今訪台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今對此批評，靠勾結外部勢力換不來安全，換不來台灣民眾的福祉。（圖／取自新華社）
美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團今訪台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今對此批評，靠勾結外部勢力換不來安全，換不來台灣民眾的福祉。（圖／取自新華社）

美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團今訪台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此批評稱，「任何所謂『挺台』之舉改變不了台灣是中國一部分的事實，也阻擋不了中國的統一進程和民族復興」，她敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報有關規定，「停止在台灣問題上繼續玩火」。

美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團1日下午4點左右飛抵台北松山機場，將會晤總統蔡英文、國防部長邱國正等高層。

大陸國台辦1日下午以發言人朱鳳蓮名義發布新聞稿表態稱，「堅決反對美國與『中國台灣地區』以任何藉口進行任何形式的官方往來。」

朱鳳蓮還批評稱，「靠勾結外部勢力換不來安全，換不來台灣民眾的福祉，只會進一步讓台灣淪為外部勢力反華、遏華的棋子。」「民進黨當局乞靈於外部勢力為自己謀獨挑釁撐腰壯膽，一條道走到黑，只會加速滅亡。」

美國 朱鳳蓮 拜登

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