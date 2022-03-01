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美派團訪台 陸外交部：展示「對台支持」都是徒勞
針對美國總統拜登派遣跨黨派訪問團訪台，大陸外交部發言人汪文斌今天回應表示，美方派任何人展示所謂「對台支持」，都是徒勞的。而對於美國軍艦最近通過台海，他強調，在十四億中國人民組成的「鋼鐵長城」面前，任何軍力威懾都形如廢鐵。
據環球網，汪文斌今主持大陸外交部記者會，有記者提問，美國訪問團由美前參謀長聯席會議主席穆倫率領，成員背景均以國防及國安為主，大陸有何評論？
汪文斌回應表示，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。美方派任何人展示所謂「對台支持」，都是徒勞的。
他敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。
對於近日美國海軍導彈驅逐艦通過台灣海峽，汪文斌表示，美方炒作美艦過航台灣海峽，不知其意欲何為。如果美方想要藉此給「台獨」分子撐腰打氣的話，中方要告訴美方，這只會加速「台獨」勢力的覆滅，美方也將為其冒險行徑付出沉重代價。
他還說，如果美方試圖以此向中方恫嚇施壓，中方要正告美方，在十四億中國人民組成的鋼鐵長城面前，任何軍力威懾都形如廢鐵，美艦過航台灣海峽這套把戲，還是留給那些迷信霸權的人看吧。
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