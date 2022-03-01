王毅稱：評價一國人權 不能以別國標準

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅2月28日針對促進和保護人權議題指出，要做人民利益的忠實守護者、共同發展的積極貢獻者。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅2月28日針對促進和保護人權議題指出，要做人民利益的忠實守護者、共同發展的積極貢獻者。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸國務委員兼外長王毅2月28日針對促進和保護人權議題指出，沒有發展，一切人權都無從談起。他還稱，評價一個國家是否有人權，不能以別的國家標準來衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國事務的政治工具。

據大陸外交部網站消息，王毅以視訊方式出席聯合國人權理事會第49屆會議高級別會議時，提出中方促進和保護人權的四點主張。第一，做保護人權的真正踐行者。「聯合國憲章」、「世界人權宣言」樹立了全球人權事業的崇高目標，如何有效實現這個目標，需要各國不斷探索前行。第二，做人民利益的忠實守護者。人民過上幸福生活是最大的人權。一國人權狀況好不好，根本上要看人民對美好生活的嚮往是否得到滿足，人民的所需所急所盼是否得到解決，人民的獲得感、幸福感、安全感是否得到增強。

第三，做共同發展的積極貢獻者。沒有發展，一切人權都無從談起，也難以持續。大陸國家主席習近平提出全球發展倡議，致力於與聯合國及各國一起，加快落實2030年可持續發展議程，這是中國為促進國際人權事業貢獻的又一公共產品。

第四，做公平正義的堅定維護者。評價一個國家是否有人權，不能以別的國家標準來衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國事務的政治工具。要堅定不移推動國際關係民主化和法治化，踐行真正的多邊主義。

人權 聯合國 王毅

延伸閱讀

王毅：歡迎俄、烏啟動和平談判

中國外長王毅：歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判

王毅：美國停止掏空一中、縱容台獨 才能維護中美大局

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

相關新聞

邱太三：不在陸框架下對話

俄烏戰爭牽動兩岸關係，有國人主張應重啟兩岸對話降低誤判。陸委會主委邱太三昨在立院答覆民進黨立委黃國書質詢時表示，中國基本...

牽涉半導體產業、地緣政治 分析師： 此刻不至於升高台海衝突

俄羅斯入侵烏克蘭，使投資人也關注另一大地緣政治衝突點—台灣與中國大陸。美國巴隆周刊（Barron's）評論指出，基於多重...

中共20大人事洗牌 「習近平愛將」擬調上海引發黨內異議

中共20大前後黨內進入人事洗牌階段。消息指出，被視為總書記習近平愛將的重慶市委書記陳敏爾可能調任上海市委書記，但黨內有異...

拜登代表團今訪台 國台辦嗆：勾結外部勢力換不來安全

美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團今訪台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此批評稱，「任何所謂『挺台』之舉改變不了台灣是中國一部...

烏克蘭爆排華 胡錫進護航大陸網友「與中為敵沒好下場」

烏克蘭社會這兩天出現對華人的反感，讓人擔心在烏華人的安全問題。事件的起因為，當世界多國民眾都聲援烏克蘭時，中國人卻譏諷俄...

美派團訪台 陸外交部：展示「對台支持」都是徒勞

針對美國總統拜登派遣跨黨派訪問團訪台，大陸外交部發言人汪文斌今天回應表示，美方派任何人展示所謂「對台支持」，都是徒勞的。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。