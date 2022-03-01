快訊

今起運動、拍照免戴口罩！「5大類放寬措施」一次看

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逾600中國留學生已撤離烏克蘭 使館每天接上千通電話

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸使館表示，600多名中國留學生已撤離烏克蘭。圖／美聯社
中國大陸使館表示，600多名中國留學生已撤離烏克蘭。圖／美聯社

大陸駐烏克蘭大使館正組織中國留學生撤離烏克蘭，敖德薩首批400餘名留學生順利撤離，基輔也有200多名中國留學生撤離。還有近千名中國公民3月1日撤離，包括留學生及自主撤離的華僑，據報將撤到波蘭、斯洛伐克等國。

綜合聯合早報和極目新聞，中國駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉指出，由於烏克蘭的戰時狀態，租車非常困難，大使館和總領館克服困難，積極與當地政府溝通，為中國公民撤離提供必要安全保障。

中國駐烏克蘭大使館2月28日通知，當前烏克蘭與鄰國摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭邊境通關正常，上述各國對自烏克蘭入境人員給予通關便利。其中，摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利對持有效護照自烏出境人員臨時免簽。大使館已和駐摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭使館協調，為中方自行從烏克蘭前往上述國家的公民提供通關便利協助。

近幾天來，中方使館工作人員平均每天要接到1000多人次的電話問詢。2月27日起，啟動為中國公民遠程辦理旅行證的應急支持。各地華人華僑和留學生，通過僑社留學生會、華商會的統一指導，協助撤離填表的登記。

截至目前，共有超過6000人次華人華僑登記，大使館打電話逐一確認，保證能通過不同渠道及時撤走。

據瞭解，由於烏克蘭的領空已關閉，局勢仍在惡化，包機撤離難度很大，使館努力為在烏中國公民尋找多渠道、更安全和快速的離境途徑。

使館今通知，自即日起開設從基輔、哈爾科夫等城市發往烏西部城市及鄰國的專列。有意願搭乘上述專列的所有外國公民（包括中國公民），皆可持本人有效護照乘車前往。每日車次及發車時間不定，於當日凌晨發布。

烏克蘭 留學生 大使館

延伸閱讀

烏克蘭掀反華潮 陸外交部：協助在烏中國公民轉移撤離

中駐烏使館再改口：包機撤僑很難 考慮其他撤離方案

烏克蘭我4留學生要返台 教育部將接機、可望安排集檢所

陸網友不當發言激怒烏克蘭人 陸留學生裝日本人保命

相關新聞

逾600中國留學生已撤離烏克蘭 使館每天接上千通電話

大陸駐烏克蘭大使館正組織中國留學生撤離烏克蘭，敖德薩首批400餘名留學生順利撤離，基輔也有200多名中國留學生撤離。還有...

王毅：歡迎俄、烏啟動和平談判

俄烏邊打邊談，北京立場也受關注。大陸國務委員兼外長王毅表示，中方歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判，將繼續為緩解局勢、開創和...

王毅：美勿掏空一中 陸委會：兩岸互不隸屬

大陸國務委員兼外長王毅昨在上海公報發表五十周年紀念大會上指出，「台灣問題是上海公報的核心，一中原則是中美關係的基石」；美...

兩會前瞻／大陸兩會 俄烏戰、八孩案攪局

大陸全國人大政協會議將於三月五日、四日登場，這向來是年度大事，觀察兩會，主要看當局安排的焦點、社會關注的熱點、會議本身的...

習近平提三點 深化改革

中共總書記習近平昨（28）日在北京召開中央全面深化改革委員會會議上強調，要加快建設一批世界一流企業、推進普惠金融高質量發...

陸學者：台灣應從烏俄演變中學到教訓 遠離「台獨」

俄羅斯向烏克蘭進軍，許多人擔心台灣將來可能會變成戰火紛飛的烏克蘭，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅指出，大陸是有底線的，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。