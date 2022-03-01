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王毅：歡迎俄、烏啟動和平談判

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國務委員兼外交部長王毅。歐新社
大陸國務委員兼外交部長王毅。歐新社

俄烏邊打邊談，北京立場也受關注。大陸國務委員兼外長王毅表示，中方歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判，將繼續為緩解局勢、開創和平發揮建設性作用。

據大陸外交部網站發布，2月28日，王毅與南韓外長鄭義溶舉行視訊會晤時強調，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判。作為聯合國安理會常任理事國，中國將繼續為緩解局勢、開創和平發揮建設性作用。

他表示，中方高度重視和關心在烏克蘭中國同胞的安全。無論是在烏中國留學生、企業人員還是華僑華人，他們都是促進中烏友好合作的橋梁和紐帶。中國外交部已及時啟動應急協調機制，與各方保持密切溝通，將充分利用各種渠道，採取一切必要措施，切實保障中方人員和機構的安全。中方感謝烏克蘭各界對在烏中國公民的關照，也期待當事國履行好國際責任，確保平民的生命財產安全。

王毅並感謝韓方積極支持中方舉辦北京冬奧會，表示中方將支持韓方舉辦2024年江原冬青奧會。鄭義溶祝賀北京冬奧會順利閉幕，預祝北京冬殘奧會取得圓滿成功。

針對中韓關係，王毅表示，中方願同韓方保持高層交往，深化務實合作。爭取早日就中韓自貿協定第二階段談判達成一致，打造經貿合作新增長點。繼續妥善處理敏感問題，防止中韓關係受到不必要的干擾和衝擊。

王毅稱，中韓在維護朝鮮半島和平穩定方面有著共同利益。中方讚賞韓方為推動半島和平進程所作的努力，願繼續提供力所能及的幫助。防止半島局勢緊張升級最有效的辦法是盡快重啟對話，關鍵是美方應在解決朝方合理關切方面拿出有誠意的行動。中方願同韓方繼續就半島事務加強溝通協調。

鄭義溶表示，韓方願同中方共同努力，加緊推進雙邊自貿協定第二階段談判，深化務實合作。韓方始終致力於改善南北關係、推進半島和平進程，讚賞並相信中方將繼續在半島問題上發揮重要建設性作用。

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