陸學者：台灣應從烏俄演變中學到教訓 遠離「台獨」

俄羅斯向烏克蘭進軍，許多人擔心台灣將來可能會變成戰火紛飛的烏克蘭，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅指出，大陸是有底線的，分裂是會有戰爭的。台灣應從俄烏局勢演變中學到諸多顯而易見的教訓；懸崖勒馬，遠離「台獨」絕路。

唐永紅指出，拿俄烏關係及俄烏問題來看兩岸關係及台海問題，當然十分不恰當。俄烏關係是主權國家之間的關係，兩岸關係是同一個主權國家即中國的不同地區之間的關係。若台灣繼續沿著獨立分裂的道路冒進下去，那麼今天的俄烏局勢狀態就必將在明天的台海層面出現。

儘管中國大陸考慮到兩岸和平統一對中華民族與整個國家是最為有利的，因而願意盡最大努力去實現和平統一，但那是基於兩岸雙方都自始至終認同兩岸同屬一個國家、願意統一併相向而行的。而且，中國大陸是有原則及底線的，是絕對不會也不敢坐視「台獨」分裂勢力與國際反華勢力及其相互勾連把台灣地區從中國分裂出去的。

事實上，北京對兩岸關係與台海問題的態度是一以貫之的：認為兩岸同屬一個中國、台海問題是中國內部的問題，並儘可能爭取兩岸和平統一；但在反對「台獨」分裂與外部勢力介入以維護國家領土完整以及捍衛國家主權、安全與發展利益上會不惜動用武力。

畢竟，實現國家完全統一進而民族偉大復興，是本世紀中葉要完成的兩大歷史任務。無論和平方式還是非和平方式，都只是實現國家完全統一的手段而已，得視情形而用之。

其次，美國是靠不住的、「台獨」是不可能實現的。唐永紅表示，「台獨」分裂勢力深知，靠台灣自身的實力是不可能實現「台獨」分裂企圖的，得仰仗以美國為首的外部勢力的支持，特別是需要以美國為首的外部勢力出兵保護台灣，以保障台灣能夠從中國和平分裂出去。

但是，美國等西方國家向來奉行國際現實主義，會權衡支持「台獨」分裂的得與失而決定是否支持「台獨」分裂。特別是在是否出兵護台方面，更是會評估中美能夠投入台海的軍事實力的強弱而定的。

面對中國大陸的崛起，面對中美在全球化中形成的相互依賴的利益關係，面對中美在台海所能投射的軍事實力的對比，美國不得不堅持其「一個中國政策」，以維持與中國大陸的邦交關係，並且不得不維持對台「戰略模糊」，不敢明確承諾出兵護台。

唐永紅指出，台灣應該要注意到中國大陸是有著反對「台獨」分裂與實現國家統一的意志、決心與能力的，應該要注意到中國大陸是有底線的、分裂是會有戰爭的、美國（等外部勢力）是靠不住的、「台獨」是不可能實現的。