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中國外長王毅：歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部長王毅。歐新社
大陸外交部長王毅。歐新社

俄羅斯烏克蘭雙方代表展開首次談判之際，大陸央視新聞報導，外交部長王毅於28日，和南韓外交部長鄭義溶舉行視訊會晤時，再次對俄烏局勢表態。他說，中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判。

據央視新聞晚間報導，王毅表示，中國的黨和政府高度重視和關心在烏克蘭中國同胞的安全，無論是在烏中國留學生、企業人員還是華僑華人，他們都是促進中烏友好合作的橋樑和紐帶。

王毅說，中國外交部已及時啟動應急協調機制，與各方保持密切溝通，將充分利用各種渠道，採取一切必要措施，切實保障中方人員和機構的安全。他表示，中方感謝烏克蘭各界對在烏中國公民的關照，也期待當事國履行好國際責任，確保平民的生命財產安全。

王毅接著說，「中方支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判。」作為聯合國安理會常任理事國，中國將繼續為緩解局勢、開創和平發揮建設性作用。

王毅近日多次在與他國外長通話時，對俄烏局勢表態。據大陸外交部網站訊息，王毅日前在與德國外長通電話時指稱，圍繞歐洲安全問題，各國的合理關切都應得到重視。他說，在北約連續五輪東擴情況下，俄羅斯的正當安全訴求理應得到妥善解決。

今天下午，大陸外交部發言人汪文斌也就此議題強調，連日來，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭，法國總統馬克宏等領導人通電話，指出中方支持俄方同烏方通過談判解決問題，呼籲各方堅持政治解決的大方向，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。

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