「台灣有事就是日本有事」 陸外交部嗆安倍：台灣是中國的事

鑒於俄烏情勢，前日本首相安倍晉三日前受訪表示，美國應放棄在台灣問題上的模糊戰略，並指「台灣有事就是日本有事」。對此，大陸外交部發言人汪文斌28日回應稱，「台灣是中國的事，不關日本的事。」

汪文斌指出，「日本個別政客接二連三在台灣問題上大放厥詞，妄議中國內政，中方對此表示堅決反對。」

他還指控，日本歷史上發動侵華戰爭，對台灣進行長達半個世紀的殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，「對中國人民負有嚴重歷史罪責。」

對於台灣光復，汪文斌說，第二次世界大戰中，日本戰敗，「台灣回到中國懷抱」，但日本國內一些勢力覬覦台灣之心不死。

汪文斌說，日本政客近期頻頻發表涉台謬論，甚至公然發表違背本國「無核三原則」和《不擴散核武器條約》成員國義務的妄言，拋出與美國「核共享」話題，充分暴露出日本國內軍國主義勢力陰魂不散的危險動向。

他最後表示，「台灣是中國的事，不關日本的事。」我們（中國大陸）強烈敦促日方深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件原則和迄今承諾，在台灣問題上謹言慎行，停止挑釁滋事。

安倍晉三27日在富士電視台的談話性節目上，就台海和俄烏情勢發表看法。在俄羅斯、烏克蘭局勢緊張之際，他說，日本的立場很明確，不能容忍俄羅斯的暴力行為，呼籲美國和G7一起協助烏克蘭。

對於台海議題，他也表示，美國採取模糊戰略，這意味若台灣到攻擊，美國可能或可能不會進行軍事干預。他接著說，現在是放棄模糊戰略的時候了，並指日本的那國島距離台灣僅110公里，中方若要確保廣泛空中優勢，也將涵蓋日本的領空。