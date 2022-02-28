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反擊美國 北京發布1萬5千字「美國侵犯人權報告」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸反擊美國，發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」。圖／澎湃新聞
中國大陸反擊美國，發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」。圖／澎湃新聞

美國經常公開批判北京人權問題，大陸國新辦今天發表「2021年美國侵犯人權報告」，全文約一點五萬字，聲稱對美國侵犯人權的狀況進行揭露。

據澎湃新聞，「2021年美國侵犯人權報告」全文約一萬五千字，除序言外，共包括六個部分，分別為：操弄疫情防控付出慘痛代價；固守暴力思維威脅生命安全；玩弄虛假民主踐踏政治權利；放縱種族歧視加劇社會不公；背離人道主義製造移民危機；濫用武力制裁侵犯他國人權。

報告指，2021年，劣跡斑斑的美國人權狀況進一步惡化。政治操弄導致新冠肺炎死亡病例激增，美國新冠肺炎確診病例達3451萬例，死亡病例達48萬例，兩項數據均居世界各國之首。

槍擊事件致死人數再創新高，全年共發生693起大規模槍擊事件，比2020年增長10.1%。虛假民主踐踏民眾政治權利，美國有49個州提出超過420項限制選民投票的法案，民眾對政府的信任度接近1958年以來的歷史低點。

針對少數族裔特別是亞裔的歧視攻擊愈演愈烈。紐約市針對亞裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。暴力執法讓移民難民的處境更加艱難。與此同時，美國單邊主義行徑在全球製造了新的人道災難。

報告並稱，2021年，美國「人權衛士」人設徹底崩塌，打著維護人權幌子的領導人民主峰會淪為鬧劇。眾多國家在聯合國人權理事會第四十八屆會議上譴責美國是世界人權事業最大的破壞者，並敦促美國解決自身嚴重人權問題。

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