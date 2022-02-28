快訊

今起運動、拍照免戴口罩！「5大類放寬措施」一次看

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時代力量包場「時代革命」 籲別讓昨日香港成明日台灣

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量今下午舉辦紀錄片「時代革命」包場活動。圖／時代力量提供
時代力量今下午舉辦紀錄片「時代革命」包場活動。圖／時代力量提供

時代力量今下午舉辦紀錄片「時代革命」包場活動，力撐香港爭取民主、力挺電影創作自由。時代力量也呼籲，大家要覺醒，別讓昨日香港，成為明日台灣，期盼香港最終能戰勝威權統治，迎來自由民主的曙光。

時代力量黨主席暨立法委員陳椒華、秘書長白卿芬、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達與桃園市中壢區議員參選人林佳瑋今一同出席活動。

陳椒華指出，香港長期以來受到中國的威嚇、暴力對待，此片在中共的強行介入下，在香港無法上映，希望透過包場活動，能讓更多人了解到中國違反人權的惡行。陳椒華同時呼籲，政府必須記取228的教訓，讓轉型正義真正落實，讓真相撥雲見日，別讓歷史的悲劇重演。

時代力量強調，中共除了透過戰機不斷挑釁台灣，還運用各種文攻武嚇的方式企圖統戰台灣，呼籲大家要覺醒，別讓昨日香港，成為明日台灣。

時代力量 香港 陳椒華 紀錄片 轉型正義 人權

延伸閱讀

影／蔡英文、賴清德出席 三立「海董」告別式備極哀榮

時力籲空汙防制法比照福食速度推動 環保署擬下周公告

陳椒華呼籲空汙緊急防制辦法 比照開放福食快速生效

沒屠宰證明卻合法？ 立委質疑台南國產牛肉管理鬆散

相關新聞

逾600中國留學生已撤離烏克蘭 使館每天接上千通電話

大陸駐烏克蘭大使館正組織中國留學生撤離烏克蘭，敖德薩首批400餘名留學生順利撤離，基輔也有200多名中國留學生撤離。還有...

王毅：歡迎俄、烏啟動和平談判

俄烏邊打邊談，北京立場也受關注。大陸國務委員兼外長王毅表示，中方歡迎俄羅斯與烏克蘭啟動和平談判，將繼續為緩解局勢、開創和...

王毅：美勿掏空一中 陸委會：兩岸互不隸屬

大陸國務委員兼外長王毅昨在上海公報發表五十周年紀念大會上指出，「台灣問題是上海公報的核心，一中原則是中美關係的基石」；美...

兩會前瞻／大陸兩會 俄烏戰、八孩案攪局

大陸全國人大政協會議將於三月五日、四日登場，這向來是年度大事，觀察兩會，主要看當局安排的焦點、社會關注的熱點、會議本身的...

習近平提三點 深化改革

中共總書記習近平昨（28）日在北京召開中央全面深化改革委員會會議上強調，要加快建設一批世界一流企業、推進普惠金融高質量發...

陸學者：台灣應從烏俄演變中學到教訓 遠離「台獨」

俄羅斯向烏克蘭進軍，許多人擔心台灣將來可能會變成戰火紛飛的烏克蘭，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅指出，大陸是有底線的，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。