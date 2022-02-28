時代力量包場「時代革命」 籲別讓昨日香港成明日台灣

時代力量今下午舉辦紀錄片「時代革命」包場活動，力撐香港爭取民主、力挺電影創作自由。時代力量也呼籲，大家要覺醒，別讓昨日香港，成為明日台灣，期盼香港最終能戰勝威權統治，迎來自由民主的曙光。

時代力量黨主席暨立法委員陳椒華、秘書長白卿芬、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達與桃園市中壢區議員參選人林佳瑋今一同出席活動。

陳椒華指出，香港長期以來受到中國的威嚇、暴力對待，此片在中共的強行介入下，在香港無法上映，希望透過包場活動，能讓更多人了解到中國違反人權的惡行。陳椒華同時呼籲，政府必須記取228的教訓，讓轉型正義真正落實，讓真相撥雲見日，別讓歷史的悲劇重演。

時代力量強調，中共除了透過戰機不斷挑釁台灣，還運用各種文攻武嚇的方式企圖統戰台灣，呼籲大家要覺醒，別讓昨日香港，成為明日台灣。