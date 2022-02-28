王毅：美國停止掏空一中、縱容台獨 才能維護中美大局

大陸國務委員兼外長王毅今天在上海公報發表50周年紀念大會上發表談話指出，台灣問題是上海公報的核心，一中原則是中美關係的基石；美方應回歸一中原則的本源本義，停止虛化掏空一中原則，停止縱容支持台獨行徑，才能維護中美關係大局。

據大陸外交部網站發布，王毅指出，堅持國際關係基本準則，就能為中美關係構建起「真正的護欄」。台灣問題是上海公報的核心，一個中國原則是中美關係的基石。中美關係目前正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰，出現這一局面，很重要的原因就是，上海公報確立的原則和精神沒有得到切實的遵守。

王毅說，中美雙方再次需要做出歷史性的抉擇，是繼續和平共處，還是走向衝突對抗？是堅持開放合作，還是回到隔絕對立？正確的答案，其實就蘊含在上海公報當中。

王毅提到，中美建交後不久，美方發布了所謂台灣關係法，之後又內部提出所謂對台六項保證。這兩項都是美國單方面炮製的，違背了美方在中美三個聯合公報中所做承諾，違反了聯大2758號決議確立並為國際普遍遵守的一個中國原則，因此從一開始就是非法和無效的。「美國不能把國內法凌駕於國際法之上。」

他強調，台灣問題的事實清清楚楚，一個中國的經緯明明白白。美方應回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持台獨行徑，停止策劃「以台制華」圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，這樣才能真正維護台海和平穩定，維護中美關係大局。

王毅稱，合作才是雙方最好的選擇。世界足夠大，完全容得下中美各自的發展，也期待兩國致力於雙贏，並且與各國共贏。中國願同美方一道，發揮彼此相對優勢，擴大在經貿投資、能源、基礎設施等領域的務實合作，不斷拉長兩國合作的清單。

具體合作方面，王毅提到，兩國可攜手向非洲等發展中國家提供更多疫苗，形成免疫屏障。推動疫後復甦走深走實。雙方還可共同應對氣候危機，實現全球綠色、低碳、可持續發展。中方對美方參與共建一帶一路倡議和全球發展倡議持開放態度，也願考慮同美方「重建更好世界」倡議進行協調，向世界提供更多的優質公共產品。

王毅說，中國過去現在今後都不會謀求任何霸權，美方也應該這麼做。亞太是中美利益交融最集中的地區，也是兩國互動最頻密的地區，理應成為雙方構建互信合作的示範田，而非一方謀求勢力範圍的後花園，更不是兩國對立衝突的角鬥場。美國應停止在地區搞陣營對立、封閉排他的小圈子，同中方及地區國家一道，共同打造開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太大家庭。

王毅最後說，中美關係的大門既然打開了，就不應再關上。世界既然走出了冷戰，就不應再降下鐵幕。站在新的歷史起點，應當從上海公報中汲取更多智慧，以兩國元首的重要共識為指引，努力找到新形勢下中美兩國相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。