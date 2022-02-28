環時：上海公報有安裝中美「護欄」正確做法

今年是中美簽署上海公報50周年，針對中美關係變化及美方的「護欄」說，大陸官方外圍媒體環球時報發表社評稱，如果認真重讀一下《上海公報》，相信華盛頓的精英們能夠找到安裝「護欄」的正確做法。

社評指，今天人們評價《上海公報》，依然折服於它求同存異的智慧。公報創造性地先將中美兩國間的分歧開誠布公地擺出來，然後再闡述雙方的共識。這顯示出雙方既承認差異，又尋求合作，在此基礎上推動兩國關係向前發展的意願，由此開創了不同政治制度、不同文化傳統、不同發展階段的國家處理相互關係的新模式，這成為國際關係史上的一個創舉。

社評稱，歷史反覆證明，只要堅持相互尊重、求同存異、合作共贏，中美就能實現和平共處，擴大共同利益。反之，每當美國背離《上海公報》精神，像教師爺一樣居高臨下對中國指手畫腳，動輒橫加威脅和干涉時，中美關係就起伏不定、曲折不斷。

談到現今中美關係，社評指，今天中美關係面臨的嚴峻複雜挑戰，根本原因就在於美方不斷尋求改變、甚至打壓中國。近些年來，美國不斷做出挑戰一個中國底線的危險舉動；熱衷於在亞太乃至印太地區搞霸權主義軍事集團；在經濟、科技、人文領域大搞對抗、脫鉤。

但社評說，無論是在應對氣候變化等全球性挑戰方面，還是在維持和平穩定的國際秩序方面，中國始終都是重要力量。因此，華盛頓才有了所謂的對華外交競爭、合作、對抗三分法，用競爭製造話語陷阱，把合作當作權宜之計，把對抗作為最終目的。

針對美方的護欄說，社評稱，中美之間的確需要護欄，但絕不會是美方為了一己之私、單方面定義的護欄，而是雙方為了實現和平共處而共同設定的護欄。如果認真重讀一下《上海公報》，相信華盛頓的精英們能夠找到安裝護欄的正確做法。特別是相互尊重、和平共處、合作共贏，中方提出的新時期中美相處之道，這是對《上海公報》精神的繼承和發展，值得美方認真思考和對待。

社評最後呼籲，希望美方重溫當年破冰之旅承載的初心，回歸理性務實的對華認知，同中方一起推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。