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北京駐聯合國大使：歡迎俄、烏盡快直接談判

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
圖為中國常駐聯合國大使張軍闡述中方立場。美聯社
圖為中國常駐聯合國大使張軍闡述中方立場。美聯社

聯合國安理會在當地時間27日表決通過針對烏克蘭局勢舉行緊急特別聯合國大會，中國投了棄權票。中國常駐聯合國代表張軍認為，聯合國就烏克蘭問題採取的行動應有利於推動外交解決，他並稱，歡迎俄羅斯同烏克蘭盡快舉行直接對話談判。

據央視新聞，張軍在安理會會議上指出，當前烏克蘭局勢急劇變化，當務之急是各方保持必要克制，避免烏克蘭局勢進一步惡化。中國支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄羅斯同烏克蘭盡快舉行直接對話談判。同時，中國支持歐盟與俄羅斯就歐洲安全問題進行平等對話，秉持安全不可分割理念，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

張軍強調，聯合國安理會要以地區和平穩定為重，以各方普遍安全為重，為解決烏克蘭問題發揮建設性作用。聯合國採取的行動應當有助於緊張局勢降溫，有利於推動外交解決，避免激化矛盾。

外電報導，上述決議由美國和阿爾巴尼亞聯合提出，出席安理會會議的11個成員國投了贊成票，俄羅斯是唯一投反對票的成員。除了中國之外，印度和阿拉伯聯合大公國也投了棄權票。

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

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